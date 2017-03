Sau khi được mời đến trụ sở cơ quan công an làm việc, ông Mai Thanh Tuấn lấy ra khẩu súng được xác định là đồ chơi của trẻ em để dọa bắn người dân trước đó.

Chiều 18-3, đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa có buổi làm việc với người đã dùng súng dọa bắn dân trước đó là ông Mai Thanh Tuấn (Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn). Qua đó, đã xác định khẩu súng mà ông Tuấn dùng để dọa người dân chỉ là súng mô hình và được bắn bằng đạn nhựa nhưng được ngành chức năng xếp vào loại trò chơi nguy hiểm chứ không phải là vũ khí quân dụng.

Khẩu súng mô hình này đã được ông Tuấn đem ra bắn dọa người dân để ngăn cản họ không được đến nơi nguy hiểm hoặc câu trộm cá dưới hồ Tà Pạ

Tại cơ quan Công an, ông Tuấn cho biết khẩu súng mô hình này đã được ông mua tại tiệm bán đồ chơi trẻ em ở TP HCM. Mục đích của việc mua súng này là để mang về hù dọa những người thường xuyên lén lút đến khu vực hồ nước Tà Pạ thuộc ấp Tô Hạ, xã Núi Tô để tắm hoặc câu trộm cá do ngành nông nghiệp huyện Tri Tôn thả nuôi. Do đó, vào sáng 17-3, khi phát hiện có nhóm người dân địa phương kéo đến khu vực nguy hiểm này nên ông Tuấn lấy khẩu súng nhựa ra bắn vào ngón cái chân của người đi đầu là anh Chau Sony (SN 1991, ngụ ấp Tô Hạ) để ngăn cản. Một phụ nữ đứng gần đó thấy vậy nên dùng điện thoại quay clip rồi tung lên mạng xã hội và cho rằng ông Tuấn đã dùng súng quân dụng bắn dân.

“Ngón cái chân của anh Sony chỉ bị sưng đỏ chứ không bị thương tích gì. Tuy nhiên, hành vi rút súng đe dọa người dân và gây bức xúc trong dư luận như thế là không đúng. Hiện vụ việc đã được chúng tôi báo cáo về UBND huyện Tri Tôn để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền”- đại tá Viễn khẳng định.

