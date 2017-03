Ngày 21/3, trao đổi với phóng viên TTXVN về vấn đề nhiều phương tiện bị cán phải đinh trên Quốc lộ 37, đoạn qua xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Công an huyện Mai Sơn Bùi Tiến Dũng khẳng định: "Không có chuyện nhiều phương tiện tham gia giao thông bị cán phải đinh trên Quốc lộ 37 như các trang mạng xã hội đã thông tin, mà từ trước đến nay chỉ xảy ra duy nhất một vụ vào ngày 16/2/2017.”

[ Điều tra, xử lý nghiêm đối tượng cố tình rải đinh trên Quốc lộ 37 ]

Phó Trưởng Công an huyện Mai Sơn cho biết thêm, đơn vị có nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Mạnh (trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), lái xe ôtô mang biển kiểm soát 88C-09742 về việc lốp xe bị găm nhiều đinh vít gắn trên một mảnh xốp.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mai Sơn đã yêu cầu ông Mạnh đưa phương tiện về đơn vị để phục vụ công tác điều tra nhưng đến nay lái xe này vẫn không hợp tác. Do đó, Công an huyện Mai Sơn không có cơ sở để tiếp tục điều tra.

Ông Lò Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn cho biết, xác định hành vi rải đinh trên đường là cực kỳ nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, sau khi có thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đồng thời tuyên truyền cho người dân để không xảy ra những hành vi vi phạm, gây mất an toàn giao thông. Nếu phát hiện đối tượng nào cố tình vi phạm, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý để không xảy ra các sự cố đáng tiếc cho người tham gia giao thông.

Để tìm hiểu thông tin về vụ việc này, phóng viên TTXVN đã trực tiếp có mặt tại Quốc lộ 37, nơi được cho là xảy ra tình trạng rải đinh, gây mất an toàn giao thông thuộc bản Hua Nong, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Người dân địa phương sinh sống tại khu vực này cho biết, từ trước đến nay chưa có phương tiện nào bị thủng lốp do cán phải đinh khi lưu thông qua đoạn đường này.

Ông Lò Văn Số, người dân bản Hua Nong cho biết, hàng ngày người dân trong bản đều đi làm nương, chở mía bằng xe máy và xe tải qua đây, nhưng chưa có trường hợp nào lốp xe bị dính phải đinh.

Theo những lái xe tải đường dài thường xuyên hoạt động trên tuyến Quốc lộ 37, việc xe tải dính phải đinh vi như trên mạng xã hội lan truyền những ngày qua họ chưa gặp bao giờ. Lái xe Trần Văn Toàn, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, xe của anh chở hàng qua tuyến đường này khoảng 25 ngày/tháng, nhưng chưa lần nào dính phải đinh. Các đồng nghiệp của anh cũng chưa thấy ai phản ánh về tình trạng này./.