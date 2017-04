Bằng chiêu trò rao bán đô la cổ, Nguyễn Huy Hải (62 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn đầu tư Việt Nam Toàn Cầu (viết tắt là Công ty Toàn Cầu) đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều tổ chức, cá nhân hám lời.

Ngay cả khi đến CQĐT đầu thú, Nguyễn Huy Hải vẫn “thanh minh” ông ta được bổ nhiệm làm đại diện tại Việt Nam của một tổ chức tòa án quốc tế; được quản lý, xử lý số tiền 6.666 tỷ đồng của một cá nhân gửi tại một ngân hàng ở Hồng Kông (Trung Quốc) từ năm 1934 đến nay.

Nhiều người cả tin cho rằng những tờ đô la cổ sẽ đem lại món hời gấp nhiều lần (ảnh minh họa)

100.000 USD “cổ” có trị giá 10 triệu USD

Cuối tháng 3-2017, Nguyễn Huy Hải đã tới CQĐT đầu thú, sau thời gian trốn quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của CQĐT CATP Hà Nội, Công ty Toàn Cầu được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp lần đầu ngày 8-4-2013, có trụ sở tại đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, do Nguyễn Huy Hải làm Chủ tịch HĐQT - đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Huy Hải, Phạm Thị Thành, Nguyễn Văn Hân.

Tháng 4-2013, Nguyễn Huy Hải triệu tập họp các cổ đông sáng lập và cán bộ của công ty gồm: Phạm Thị Thành - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Mai Hoa - Trưởng phòng tổ chức; Nguyễn Thị Hà - nhân viên phòng hành chính, Nguyễn Văn Hân - thành viên HĐQT và thông báo đang cần 4 tỷ đồng để đầu tư vào “Gói tài chính đô la cổ” đang trôi nổi ngoài thị trường. Từ đó, Hải đề nghị mọi người lo giúp cho Hải số tiền này, với viễn cảnh khi gói tài chính đô la cổ được mở sẽ được thưởng ngay 4 tỷ đồng và 10% giá trị gói tài chính đô la cổ.

Do không có khoản tiền lớn như vậy nên Nguyễn Thị Mai Hoa nhờ Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty Kim khí (là chồng cũ của Hoa) giúp mua nợ thép của Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo, sau đó bán thép lấy tiền cho Hải. Còn Nguyễn Huy Hải và Phạm Thị Thành gọi điện cho ông Dũng đặt vấn đề nhờ bảo lãnh cho Công ty Toàn Cầu mua nợ thép của Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo.

Ông Dũng đồng ý với điều kiện Hải và Thành phải ký hợp đồng thế chấp “Gói tài chính đô la cổ”. Ngày 13-4-2013, Nguyễn Huy Hải, Phạm Thị Thành đã ký hợp đồng thế chấp “Gói tài chính tiền bảo chứng bằng vàng mệnh giá 100.000 USD series 1934 mặt xanh mặt đỏ” với ông Dũng. Theo nội dung hợp đồng, bên thế chấp sẽ thực hiện việc thế chấp gói tài chính tiền bảo chứng bằng vàng mệnh giá 100.000 USD series 1934 mặt xanh mặt đỏ (theo giải thích đây là loại 100 USD lưu hành trên thị trường đã hết hạn sử dụng khi đưa vào ngân hàng thu đổi thì 100.000 USD sẽ có trị giá 10 triệu USD) để được nhận vay hỗ trợ tài chính từ bên nhận thế chấp số tiền được tạm tính là 300 tấn thép, tương đương 4,86 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Huy Hải

Bán thép thu tiền tỷ rồi trốn

Sau khi ký hợp đồng thế chấp, Nguyễn Huy Hải chỉ đạo Phạm Thị Thành đứng ra ký hợp đồng mua thép với Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo và giao cho Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hà tìm mối tiêu thụ. Ngày 15-4-2013, Công ty Toàn Cầu có thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Phạm Thị Thành - Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh là buôn bán sắt thép... và thay đổi bổ sung thêm cổ đông sáng lập đối với Nguyễn Thị Mai Hoa và Nguyễn Thị Hà.

Cùng ngày, Nguyễn Mạnh Dũng bảo lãnh cho Phạm Thị Thành ký kết hợp đồng mua bán thép với Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo, được nợ 30 ngày chưa phải thanh toán ngay số tiền mua thép với số lượng 338.924kg, giá trị trên 5,4 tỷ đồng.

Mặc dù, thực tế không có quan hệ và ký kết bất cứ hợp đồng nào với các đối tác để cung cấp thép nhưng trong đơn đặt hàng của Công ty Toàn Cầu (do Phạm Thị Thành đại diện) chuyển cho Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo lại ghi nội dung, cung cấp thép cho công trình tại Trung tâm Thể dục thể thao Bắc Giang. Việc ghi nội dung gian dối trên nhằm mục đích để Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo xuất thép cho Công ty Toàn Cầu.

Sau đó, Nguyễn Huy Hải, Phạm Thị Thành chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hà đi nhận thép tại kho và tìm mối tiêu thụ. Hoa và Hà đã bán số thép trên, thu về hơn 3,8 tỷ đồng. Số tiền này, Hà giữ lại 200 triệu đồng, còn lại Hoa và Hà chuyển cho Nguyễn Huy Hải và Phạm Thị Thành. Số tiền này đã được Nguyễn Huy Hải giữ để đầu tư vào “Gói tài chính đô la cổ”, cùng khẳng định trong vòng 10 ngày sẽ lo được tiền để trả cho Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo. Tuy nhiên, một thời gian sau, Nguyễn Huy Hải không lo được tiền trả nợ như đã hứa hẹn nên cả Hải và Thành đã bỏ trốn.

Ngày 31-3-2016, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã. Ngày 10-5-2016, Phạm Thị Thành đến CQĐT đầu thú. Sau đó, gia đình bị can Thành đã tự nguyện đến Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo nộp 500 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Quá trình điều tra, ngày 15-3-2017, CQĐT đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành từ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Hải, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hà cùng về tội danh trên.

Cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Nguyễn Huy Hải, liên hệ điều tra viên Nguyễn Hữu Thọ - Đội 9, Phòng CSKT, CATP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0912986986.