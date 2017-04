Nhận thất bại trước Than Quảng Ninh trong trận đấu thuộc vòng 12 giải V.League 2017 diễn ra chiều 9/4, đội chủ nhà Long An tiếp tục xếp vị trí cuối bảng xếp hạng và chìm sâu vào khủng hoảng.

Đây cũng là trận thua thứ 10 liên tiếp của họ và là một kỷ lục đáng buồn ở giải đấu V.League.

Dù có kết quả không tốt ở sân chơi châu lục (AFC Cup) nhưng Than Quảng Ninh luôn là một đội bóng mạnh ở sân chơi quốc nội. Đến làm khách trên sân Long An, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tràn trề quyết tâm giành chiến thắng để vươn lên top dẫn đầu, họ được đánh giá có đẳng cấp vượt trội hơn và nhiều cơ hội chiến thắng hơn trong trận đấu này. Còn đối với Long An, dù có lợi thế sân nhà nhưng với thực lực hiện tại thì giới chuyên môn và cả người hâm mộ rất ít niềm tin vào một chiến thắng để chấm dứt chuỗỉ ngày đen tối của họ.

Dự đoán là vậy, nhưng khi bước vào trận đấu các học trò của huấn luyện viên Minh Phương đã thể hiện quyết tâm chiến thắng, họ nhập cuộc khá tốt và nhanh chóng có được bàn thắng dẫn trước. Phút 16, các cầu thủ Long An đã có pha tấn công nhanh từ phía cánh phải, cầu thủ trẻ Hà Vũ Em có mặt kịp thời đệm lòng đưa bóng và lưới Than Quảng Ninh từ đường căng ngang của đồng đội. Bàn thắng này là niềm cổ vũ tinh thần rất lớn cho các cầu thủ và người hâm mộ đội bóng miền Tây bởi từ lâu họ chưa có bàn thắng dẫn trước nào.

Sau khi bị dẫn bàn, các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, bắt đầu áp đặt lối chơi và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của đội chủ nhà. Đến phút 39, trong một tình huống tổ chức tấn công, ngoại binh Patiyo nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội và tung người đánh đầu hiểm hóc chọc thủ lưới đội chủ nhà, giúp gỡ hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh.

Hưng phấn sau bàn thắng gỡ hòa, Than Quảng Ninh thi đấu càng hay hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm hơn. Chỉ ít phút sau đó, họ tiếp tục có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-2. Tuy nhiên, đây là một bàn thắng khá may mắn khi Xuân Tú sút hỏng nhưng bóng lại đập vào chân một cầu thủ Long An bay thẳng vào lưới. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.

Bị dẫn trước ở hiệp một, nhuệ khí của các cầu thủ Long An dường như không còn bao nhiêu. Những cố gắng của họ trong hiệp hai cũng chỉ tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm cho khung thành của đội khách chứ không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Than Quảng Ninh vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát thế trận nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-2 nghiêng về Than Quảng Ninh.

Với chiến thắng này, Than Quảng Ninh đã có được 19 điểm và vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng . Còn Long An nhận thất bại thứ 10 liên tiếp và vẫn chìm sâu ở phía cuối bảng xếp hạng, đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi mà giải đấu đã đi gần nửa chặng đường.

