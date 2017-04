Thua 1-2 trước đội Sài Gòn tối 7-4 trên sân Thống Nhất, CLB Quảng Nam mất cơ hội lần đầu tiên lên ngôi đầu bảng tại V-League 2017

Ở lượt trận vừa rồi, bàn thắng trong thế việt vị của HAGL ở lượt trận trước đã khiến Quảng Nam đánh mất cơ hội lên ngôi đầu. Thế nên, trong trận đấu này họ càng quyết tâm để lần đầu tiên lên ngôi đầu bảng trong chuyến làm khách này. Trong khi đó không kém cạnh đội khách ở lượt trận vừa rồi, CLB Sài Gòn không sử dụng ngoại binh nhưng vẫn dễ dàng đè bẹp Long An tới 4 bàn không gỡ.

Tưởng chừng CLB Quảng Nam sẽ là người chủ động tấn công, tuy nhiên bàn thắng ngay từ phút thứ 5 của cầu thủ Patrick của CLB Sài Gòn đã đẩy Quảng Nam vào thế khó. Khoảng trống mà trung vệ Thiago để lại (nghỉ vì bị treo giò) khiến cho các trung vệ nội không thể lấp lại được.

Nỗ lực của các cầu thủ CLB Quảng Nam cũng chỉ đủ để họ có được bàn gỡ do công của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương, khi mà tiền đạo vào sân thay người của CLB Sài Gòn là Nguyễn Xuân Dương ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Để mất điểm đáng tiếc ở trận này, CLB Quảng Nam bị CLB Sài Gòn bắt kịp khi cả hai cùng có 19 điểm và lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và 4.

Khoảng trống mà trung vệ Thiago để lại khiến các cầu thủ CLB Quảng Nam gặp khó trong việc theo kèm hai ngoại binh của CLB Sài Gòn.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương có một ngày thi đấu không may mắn khi có một pha dứt điểm trúng cột dọc

Tiền đạo vào sân thay người của CLB Sài Gòn là Nguyễn Xuân Dương (số 20) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà Sài Gòn.

Dù rất nỗ lực nhưng đội bóng xứ Quảng không có cơ hội để giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách này.

Trắng tay trước Sài Gòn, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mất cơ hội lần đầu tiên lên ngôi đầu bảng tại V-league 2017

Vào ngày 8-4, sẽ diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 12 V-league 2017 với các cặp đấu Sông Lam Nghệ An- TP Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai - FLC Thanh Hóa, Hải Phòng - XSKT Cần Thơ. Ngày 9-4, SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương, Sanna Khánh Hòa BVN - Hà Nội, Long An- Than Quảng Ninh.

Hoàng Triều thực hiện