Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo Tuổi trẻ phản ánh qua phóng sự “Tan tác rừng Phú Yên”.

Rừng phòng hộ đã bị chặt phá để trồng cỏ. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Trước đó, báo Tuổi trẻ số ra ngày 24-25/4/2017 có bài phóng sự "Tan tác rừng Phú Yên", kỳ 1 với tiêu đề "Đốn rừng phòng hộ làm sân" phản ánh hơn 100 ha rừng phòng hộ ở Phú Yên đang bị phá để làm sân golf, khách sạn, resort, nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Kỳ 2 với tiêu đề "Xẻ thịt 1.000 ha rừng cho 20 dự án" phản ánh không chỉ có dự án sân golf của New City, Phú Yên dành hơn 1.000 ha rừng cho 20 dự án đầu tư khác. Phá rừng nhiều nhất là các dự án nuôi bò, thủy điện, trường đua ngựa và nhà máy lọc dầu.

Khu du lịch cao cấp New City Việt Nam do Công ty Trách nhiện hữu hạn New City Việt Nam làm chủ đầu tư. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo Tuổi trẻ nêu tại các bài báo trên, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2017.

TTXVN/Tin Tức