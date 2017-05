Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo Bộ LĐTB&XH quan tâm, làm rõ về 8 vấn đề "nóng" như đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, tình trạng xâm hại trẻ em, tai nạn lao động, công tác dạy nghề…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Bộ LĐTB&XH. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 19/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, dẫn đầu đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao tại Bộ LĐTB&XH.

Tính từ đầu năm 2016 tới nay, Bộ LĐTB&XH đã được giao 483 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 373 nhiệm vụ, còn 107 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn, 3 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết, trước yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, nói đi đôi với làm, Thủ tướng đã quyết định thành lập Tổ công tác vào tháng 8/2016. Bộ là đơn vị thứ 24 được kiểm tra, với yêu cầu tất cả các nhiệm vụ đều được kiểm tra, đánh giá, đôn đốc.

Hoạt động của Tổ công tác đã giúp kéo giảm số nhiệm vụ chậm trễ từ trên 20% ở thời điểm tháng 8/2016 xuống còn 2,18% vào cuối năm 2016. Nhiệm vụ của Tổ công tác là kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ, đôn đốc, kết nối, phối hợp với các đơn vị, xử lý các vấn đề vướng mắc, đặc biệt nắm bắt những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chỉ đạo điều hành, cơ chế, chính sách, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Tổ công tác đề nghị Bộ giải trình, làm rõ về 3 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành với quyết tâm không để nhiệm vụ quá hạn trong thời gian tới.

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết, thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm, làm rõ 8 vấn đề. “Bộ LĐTB&XH rất quan trọng, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về chính sách an sinh xã hội, Bộ đã làm tốt rồi nhưng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu cao hơn”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Vấn đề thứ nhất là chính sách với người có công. Cụ thể, vẫn còn nhiều trường hợp kê khai đề nghị hưởng chính sách nhưng chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ. Vẫn còn tình trạng hồ sơ giả, cán bộ ở cơ sở lợi dụng quyền hạn để trục lợi… Thủ tướng đã chỉ đạo yêu cầu Bộ khẩn trương, nghiên cứu đề xuất đề án cải cách chính sách với người có công, đánh giá toàn diện, đề xuất sửa đổi căn bản chính sách, đặc biệt quan tâm đề xuất sửa đổi Pháp lệnh Người có công.

Tổ trưởng Tổ công tác nhắc lại câu chuyện một Phó Chủ tịch xã ở Hà Nam khi còn làm cán bộ LĐTB&XH đã trục lợi hơn 30 triệu đồng của các đối tượng chính sách. “Ngay lập tức cán bộ đó phải nghỉ việc, bị khởi tố, số tiền tuy không lớn nhưng có ý nghĩa sâu xa. Nhà cán bộ 2 tầng nhưng nhà các đối tượng chính sách lại rất nghèo nên việc này không thể chấp nhận được. Nếu đạo đức cán bộ không tốt thì rất dễ lợi dụng những kẽ hở của chính sách”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Thứ hai, công tác dạy nghề được quan tâm đầu tư với ngân sách rất lớn, nhưng so với kỳ vọng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cả nước có khoảng 25 triệu lao động nông nghiệp, chiếm hơn 55% số lao động cả nước, mỗi năm có gần 1 triệu người đến tuổi lao động.

Vấn đề thứ ba là lao động, việc làm, tiền lương. Thủ tướng yêu cầu Bộ hết sức quan tâm tình trạng thất nghiệp dù tỉ lệ thất nghiệp hiện chỉ khoảng 4%, tình trạng thiếu việc làm, vấn đề việc làm cho sinh viên ra trường… Cần có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để cung cấp cho xã hội.

Đồng thời, các chính sách về lao động, việc làm, tiền lương rất cần sự nhất trí, đồng thuận của người dân để bảo đảm khả thi. Đề nghị Bộ nghiên cứu kỹ vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, vấn đề liên quan tới quỹ bảo hiểm xã hội…

Vấn đề thứ tư cũng được cả xã hội quan tâm là tình trạng xâm hại thân thể trẻ em. Đây là vấn đề xã hội nhức nhối, liên quan tới luân thường đạo lý, vừa qua đã xảy ra ở nhiều địa phương như Vũng Tàu, quận Thủ Đức (TPHCM), quận Hoàng Mai (Hà Nội), Vĩnh Long, Cà Mau… Đề nghị Bộ có nhiều giải pháp từ giáo dục cho tới ngăn ngừa, răn đe…

Thứ năm là vấn đề quản lý các cơ sở cai nghiện. Việc quản lý Nhà nước với đối tượng nghiện ma túy là rất phức tạp.

Thứ sáu là vấn đề an toàn lao động. Theo thống kê của Cục An toàn lao động, năm 2016 cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm 862 người chết, hơn 1.900 người bị thương. Đề nghị Bộ có giải pháp kiềm chế tai nạn, tăng cường an toàn lao động.

Vấn đề thứ bảy liên quan tới hoạt động xuất khẩu lao động, từ quản lý các công ty xuất khẩu lao động, các địa phương có người đi lao động, công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động đáp ứng yêu cầu của nước sở tại. Chú ý công tác thanh tra, kiểm tra các công ty, nắm bắt tình hình lao động Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời bảo hộ, can thiệp, mở rộng thêm nhiều thị trường…

Cuối cùng, Thủ tướng nhắc nhở năm 2017 là kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ý nghĩa rất lớn, mang tính chất tri ân những người có công, đề nghị Bộ sớm đề xuất để tổ chức các hoạt động kỷ niệm xuyên suốt, tạo động lực cho toàn dân chăm lo, tri ân người có công.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, đây đều là những vấn đề rất bức xúc, trong một năm qua Bộ đã chỉ đạo quyết liệt nhưng còn nhiều vướng mắc trong thực hiện.

