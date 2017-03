Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra vụ thai phụ hôn mê sau khi khám tư.

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc thai phụ hôn mê sâu sau khi khám và làm thủ thuật tại phòng khám 168 Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật , báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14/3/2017.

Trước đó, ngày 5/3, thai phụ Trần Thị Thu Tr. (29 tuổi, ở Quảng Ninh) đến khám phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội (Km 12, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Khi gia đình liên lạc với bệnh nhân, thì được nhân viên y tế tại phòng khám cho biết bệnh nhân đang thăm khám. Tuy nhiên, sau đó, gia đình nhận được tin bệnh nhân bị co giật, hôn mê nên đưa đi cấp cứu tại BV Bạch Mai. Khi nhập viện Bạch Mai, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê sâu, có dấu hiệu chết não.

Thấy có nhiều khuất tất trong vụ việc này, gia đình đã làm đơn trình báo với Công an huyện Thanh Trì. Ngày 7/3, lực lượng Thanh tra Sở Y tế Hà Nội và công an huyện Thanh Trì đã kiểm tra phòng khám. Sở Y tế Hà Nội cũng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động phòng khám chờ kết quả điều tra từ phía công an.

Điều đáng nói, trong 3 năm qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các sai phạm nhưng Phòng khám này vẫn tồn tại và hoạt động cho đến khi xảy ra vụ việc nêu trên. Đồng thời, bác sĩ người Trung Quốc Trịnh Túc Vinh cũng đã bỏ đi sau khi vụ việc xảy ra.

Tú Uyên