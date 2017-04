Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháu gái nhiều lần bị xâm hại tình dục, song cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, nên đã uất ức tự tử.

Văn bản nêu rõ, những ngày qua, các phương tiện thông tin, truyền thông đăng nhiều tin, bài phản ánh vụ việc cháu Hoàng Mộng Kiều, sinh năm 2004, trú tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần.

Gia đình cháu Kiều đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Cà Mau từ tháng 9/2006. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định về việc không khởi tố vụ án. Do quá uất ức, ngày 11/2/2017, cháu Kiều đã chết do tự tử.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc báo chí phản ánh để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đồng thời, xem xét trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau trong quá trình điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2017.