Chiều 5/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Hợp tác phát triển Đan Mạch Ulla Tornas đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng chuyến thăm của Bộ trưởng Ulla Tornas, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đan Mạch đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam từ trước đến nay, đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Đan Mạch là một trong những nước Tây Âu sớm đầu tư vào Việt Nam, là đối tác thương mại – đầu tư quan trọng của Việt Nam. Thủ tướng hoan nghênh, bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Đan Mạch hoạt động lâu dài tại Việt Nam. “Chúng tôi luôn mong muốn các nhà đầu tư Đan Mạch thành công tại Việt Nam”, Thủ tướng chia sẻ.

Việt Nam mong muốn, với tư cách là đối tác chiến lược của Việt Nam, đồng thời là thành viên của EU, Đan Mạch đẩy mạnh hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại song phương với Việt Nam trên cơ sở khai thác triệt để, tận dụng và phát huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có của hai bên.

Thủ tướng cũng mong muốn Đan Mạch, với uy tín và vị thế của mình, thúc đẩy việc ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU.

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam lần này, Bộ trưởng Ulla Tornas cho biết bà rất ấn tượng về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, được tận mắt chứng kiến sự đổi thay trên mỗi con đường mà bà từng đi.

Bộ trưởng nhìn nhận thương mại song phương Việt Nam – Đan Mạch ngày càng tăng, hàng năm chứng kiến kỷ lục mới. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm đến Việt Nam.

Bộ trưởng Ulla Tornas mong muốn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sớm được phê chuẩn, có hiệu lực, qua đó tạo điều kiện cho hai nước phát triển hơn nữa hợp tác thương mại.

Bộ trưởng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh như an toàn thực phẩm, chăn nuôi hay lĩnh vực năng lượng tái tạo khi mà hiện nay, 70% năng lượng mà Đan Mạch sử dụng là năng lượng tái tạo.

Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Bộ trưởng Ulla Tornas mong muốn Việt Nam tiếp tục cuộc chiến này mạnh mẽ hơn.