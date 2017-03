Trong điều kiện tổng cầu của nền kinh tế phục hồi khá yếu, Thủ tướng nghiên cứu giải pháp phù hợp để thúc đẩy tăng tổng cầu, kích thích tăng trưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 về nội dung kinh tế xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu giảm sút, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 2,4%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 6,8% của năm ngoái. Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng thấp hơn năm ngoái, 8,7%, trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng 9,3%. Thu ngân sách cũng đạt thấp hơn 17,7% so với cùng kỳ, đạt gần 11% dự toán năm. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,9% so với cùng kỳ, ước khoảng 14.500 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký là trên 152 nghìn tỉ đồng. 2 tháng đầu năm cũng đón nhận tin vui là số khách du lịch tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, đáng mừng là xuất khẩu tăng trưởng tốt, đạt trên 27 tỉ USD, tăng trên 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,69% so với tháng 12/2016. Tín dụng cũng tăng trưởng ngay từ đầu năm. Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và vốn góp mua cổ phần đạt trên 3,4 tỉ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng đánh giá, 2 tháng đầu năm, tình hình vĩ mô cơ bản tốt, kể cả về tăng trưởng kinh tế. Trước bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế diễn biến phúc tạp, khó lường, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải phản ứng chính sách nhanh, kịp thời hơn; thực hiện tốt 250 công việc được nêu tại Nghị quyết 19/2017, nhất là ở các tổng cục và địa phương.

Nhắc lại chủ đề của năm 2017 là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý, như trường hợp tòa nhà 18 tầng xây không phép thuộc dự án Khu Đô thị chức năng Đại Mỗ Hà Nội, đồng thời dư luận cũng đang chờ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử lý các vụ tương tự khác mà dư luận xã hội đang rất bức xúc.

Cùng với việc đánh giá đúng, khen thưởng đúng đối với những người tốt, Thủ tướng yêu cầu phê bình nghiêm, xử lý nghiêm khắc đối với những vi phạm nhũng nhiễu. Các cơ quan chức năng cần làm tốt nhiệm vụ này, nhất là các địa phương.

Đối với công tác xây dựng thể chế, Thủ tướng chỉ đạo, những quy định nào ràng buộc thì người đứng đầu các bộ, ngành phải trực tiếp xem xét giải quyết, nếu cần thiết có thể có một Nghị quyết về cai nghiện như đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội. Bên cạnh đó là hoàn thiện thể chế về khen thưởng các danh hiệu Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thành dự thảo Nghị định về những trường hợp vướng mắc hiện nay, kịp thời, chặt chẽ giải quyết những trường hợp mà dư luận bức xúc quan tâm.

Về ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh đây là hai mục tiêu quan trọng, gắn liền với nhau. Năm 2017 phải nỗ lực phấn đấu kiểm soát lạm phát không quá 4%, tăng trưởng 6,7%, đảm bảo các cân đối vĩ mô như Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ động điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỉ giá, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân, tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên gắn với chất lượng tín dụng. Thủ tướng đồng ý với ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tập trung thiết kế gói tín dụng 100.000 tỉ đồng dành cho nông nghiệp công nghệ cao với lãi suất hợp lý để sớm đưa vào triển khai.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, ngành, có phương án, kịch bản để kiểm soát lạm phát không quá 4%.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực và kế hoạch chung của cả nước, thường xuyên cập nhật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối mỗi quý, bắt đầu từ quý 1 năm nay. Từ đó có cơ sở đảm bảo tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân gây chậm trễ và thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn đầu tư công 2017. Đây mà vấn đề đã vấp phải năm 2016 và năm nay phải quyết liệt đẩy nhanh từ đầu năm.

Bộ Tài chính ngay đầu năm phải tăng cường kỷ luật tài chinh ngân sách, đảm bảo quản lý thu chi, chống chuyển giá trốn thuế, bao quát nguồn thu, đảm bảo an toàn nợ công. Để thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu có giải pháp kích cầu:Trong điều kiện tổng cầu của nền kinh tế phục hồi khá yếu, đề nghị các đồng chí cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu có giải pháp phù hợp để thúc đẩy tăng tổng cầu, kích thích tăng trưởng. Tổng cầu hiện vẫn yếu, tăng sức mua và bán lẻ hàng hóa như thế chúng ta thấy rất rõ. Đây là điều cần tiếp tục nghiên cứu thúc đẩy.

Với Bộ Công thương, Thủ tướng chỉ đạo theo dõi sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo ngành khai khoáng; tăng sản lượng khai khoáng phù hợp, thúc đẩy bán lẻ: Bộ trưởng Bộ Công thương phải tập trung xử lý giải quyết, làm rõ trách nhiệm của 12 dự án lớn thất thoát hiệu quả. Vừa rồi cũng đã đạt một số kết quả, nhưng tinh thần là năm 2017 cần chỉnh xong về cơ bản để tạo thế và lực cho các năm sau. Nhân đây tôi cũng nhắc các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát toàn bộ các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các bộ xử lý các việc để nông nghiệp đóng góp tăng trương 2,8%, xuất khẩu lớn hơn hoặc bằng 33 tỉ USD. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xử lý các vấn đề liên quan đến hạn điền, vốn, khoa học công nghệ…

Để triển khai sớm tuyến đường bộ ven biển, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện cơ chế đặc thù, trong đó có cơ chế huy động vốn đầu tư xã hội hóa, trình Chính phủ, Quốc hội phê chuẩn theo thẩm quyền cho dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Đối với vấn đề dư luận quan tâm là tặng xe cho địa phương, Thủ tướng đặt vấn đề có nên nhận xe của doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn không và nêu rõ, chấm dứt việc các địa phương, cơ quan Nhà nước nhận xe trị giá hàng tỉ đồng mà doanh nghiệp tặng. Tất cả các địa phương có nhận xe được tặng thì đều phải báo cáo rõ./.

Vũ Dũng/VOV