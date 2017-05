Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Anh cho thấy Thủ tướng Theresa May cùng đảng Bảo thủ của bà tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu và nới rộng khoảng cách với các đối thủ.

Chủ tịch EC Antonio Tajani trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May tại London ngày 20/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả trên được công bố khi còn gần 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Theo kết quả khảo sát của hãng Opinium, đảng Bảo thủ cầm quyền nhận được 46% sự ủng hộ, cao hơn 16% so với Công đảng. Trong khi đó, cuộc thăm dò do YouGov được công bố trên tờ Sunday Times xác nhận sự cách biệt giữa hai đảng lên tới 19 điểm phần trăm, tăng 6 điểm so với tuần trước. Còn trong cuộc thăm dò do hãng ORB tiến hành, đảng Bảo thủ cũng nới rộng khoảng cách với Công đảng thêm 4 điểm phần trăm, lên mức 15%.

Thông tin trên được đưa ra sau khi đảng Bảo thủ cầm quyền Anh đã thắng lớn tại cuộc bầu cử địa phương ngày 4/5, giành được 1.899 ghế, tăng 563 ghế so với nhiệm kỳ trước, nắm quyền kiểm soát tại 28 hội đồng địa phương, con số cao nhất mà đảng Bảo thủ có được trong hơn 40 năm qua. Cuộc bầu cử này được xem là một phép thử đầu tiên đối với Thủ tướng May khi nữ chính khách này bày tỏ lập trường cứng rắn về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 8/6 tới.

Giới chuyên gia nhận định kết quả bầu cử địa phương cho thấy Thủ tướng May đang trên đường giành chiến thắng giống như những người tiền nhiệm là cựu Thủ tướng Anh giai đoạn 1997-2007 Tony Blair và cựu Thủ tướng Anh giai đoạn 1979-1990 Margaret Thatcher.

Trước kết quả này, Thủ tướng May tuyên bố bà sẽ nỗ lực hết mình tháng tới để giành được sự ủng hộ của các cử tri Anh, giúp bà tăng thêm sức mạnh khi tiến hành đàm phán về Brexit với EU.

Trước đó, ngày 3/5, Quốc hội Anh đã chính thức giải tán để mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử trước hạn vào ngày 8/6 tới, sớm hơn kế hoạch dự kiến gần 3 năm rưỡi. Giới phân tích nhận định việc Thủ tướng May bất ngờ kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử sớm sẽ giúp các cuộc đàm phán về tiến trình Brexit diễn ra thuận lợi hơn.

TTXVN/Tin Tức