Chiều 24/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/3/2017 , theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long đã dự lễ đón, hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác: Trao thư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Ngân hàng UOB của Singapore về việc Ngân hàng UOB lập chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Sembcorp về phát triển Dự án BOT tuốc bin khí hỗn hợp Dung Quất 2; Bản ghi nhớ về việc phát triển Khu công viên phần mềm Đà Nẵng giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng và Liên doanh Tập đoàn Sembcorp; Bản ghi nhớ giữa Hội Hữu nghị Việt Nam -Singapore và Quỹ quốc tế Singapore; Bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam; Bản ghi nhớ về việc xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại tỉnh Quảng Trị giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Liên doanh Tập đoàn Sembcorp và Becamex.

Thủ tướng Lý Hiển Long chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thủ tướng Lý Hiển Long đã đặt vòng hoa tại Đài Tượng niệm các anh hùng liệt sĩ, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại các buổi tiếp xúc, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác không ngừng được thúc đẩy thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao giữa các lãnh đạo và quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cầm quyền của Singapore, giữa hai Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí hợp tác quốc hội là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Các cơ quan liên quan của hai bên tăng cường hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật và kiểm định về tiêu chuẩn đối với những sản phẩm nông sản, thủy sản và thực phẩm.

Trong bối cảnh Việt Nam đạt tiến bộ mạnh mẽ về các chuỗi giá trị, các công ty của Singapore sẽ có thêm cơ hội tham gia những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như thành lập các khu công nghệ cao. Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và thương mại giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác phát triển thành phố thông minh và hiện đại hóa đô thị thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong cuộc sống và quản lý đô thị, giao thông và môi trường, hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Singapore và một số thành phố lớn của Việt Nam.

Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc hỗ trợ xử lý và tái chế, tái sử dụng nước thải; bảo vệ, quản lý môi trường các khu du lịch và dải ven bờ; việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và hợp tác đào tạo ngoại ngữ, tay nghề cho lao động Việt Nam.

Hai bên mong muốn các cơ quan hàng không tiếp tục hợp tác tự do hóa Hiệp định hàng không; cam kết phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ của ASEAN.

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng thông qua các chuyến thăm cấp cao, các cơ chế tham khảo, các hoạt động song phương giúp tăng cường tình hữu nghị và lòng tin giữa hai bên cũng như trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM), ADMM; tiếp tục hợp tác giải quyết các thách thức an ninh chung như an ninh biển, cướp biển, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; cam kết thương mại tự do và tiếp tục tham gia các sáng kiến khu vực; ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ khung Quy tắc ứng xử (COC) để tạo điều kiện sớm đạt được COC.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân đã làm việc với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tham quan một số di tích lịch sử của Thành phố; gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự lễ khai trương Trung tâm kinh doanh của Mapletree (nhà đầu tư hàng đầu của Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh); gặp Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cũng nhân dịp này, Công ty sách Omega Việt Nam, Đại sứ quán Singapore, Trung tâm hợp tác Trí tuệ Việt Nam phối hợp ra mắt bộ hồi ký của nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu./.