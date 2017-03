Nhấn mạnh việc giữ rừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói dù tiềm năng về khai thác, chế biến ngành lâm sản của Tây nguyên là rất lớn nhưng Chính phủ vẫn quyết tâm đóng cửa rừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tây nguyên sáng 11-3 - Ảnh: B.D.

Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan văn hoácồng chiêng các tỉnh Tây nguyên 2017, ngày 11-3 Ban Chỉ đạo Tây nguyên phối hợp cùng các tỉnh Tây nguyên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tây nguyên.

Chương trình có sự tham gia chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thượng tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Chỉ đạo Tây nguyên, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây nguyên cho biết Tây nguyên là vùng hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi, từ đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu cho tới dân số. Tây nguyên hiện có khoảng 2 triệu hecta đất bazan - loại đất tốt nhất trên thế giới, phù hợp để trồng các loại cây có giá trị cao như hồ tiêu, cà phê, cao su...

Với địa hình đặc biệt của mình, Tây nguyên hiện cũng là nơi giàu tiềm năng về các ngành khai khoáng; nguồn đất đặc biệt đã tạo ra một vùng dược liệu, lâm sản trù phú rất thích hợp để phát triển ngành công nghiệp chế biến. Tuy nhiên hiện mức độ đầu tư vào Tây nguyên vẫn còn hạn hẹp, số doanh nghiệp nước ngoài có tầm cỡ đổ tiền đầu tư làm ăn vào Tây nguyên chiếm tỉ trọng chưa nhiều so với cả nước.

Tây nguyên vẫn là vùng kinh tế kém phát triển, đời sống người dân còn thấp, chủ yếu làm nông nghiệp và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên là chính.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện nhiều bộ ngành cho biết tiềm năng của Tây nguyên hiện nay rất lớn nhưng hiện chưa tận dụng hết để phát huy giá trị, nâng cao đời sống người dân. Một trong những trở ngại là bởi cách nhìn nhận quan điểm phát triển từ trước đến nay.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư cho rằngnếu như trước đây chúng ta đặt vấn đề ổn định tình hình của Tây nguyên lên hàng đầu nhằm phát triển thì nay cần thay đổi quan điểm ấy, hiện đang là thời điểm thích hợp để đề cập tới quan điểm “phát triển để ổn định”, các nhà đầu tư đang có mặt ở Tây nguyên sẽ là những ngọn hải đăng để hút các nhà đầu tư mới đến với vùng, vấn đề còn lại là chính quyền đón tiếp họ như thế nào.

Quan điểm này cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo. Theo Thủ tướng, trước đây chúng ta đặt vấn đề ổn định để phát triển Tây nguyên thì nay đổi lại là phát triển bền vững để ổn định an ninh lâu dài, phải phát triển bằng được kinh tế, quan tâm sâu sắc hơn đến sinh kế và mức sống của người dân đồng thời có thái độ đấu tranh với kẻ xấu phá hoại bình yên của đất nước.

Về tình hình thu hút đầu tư vào Tây nguyên, Thủ tướng chỉ ra rằng hiện nay môi trường đầu tư vào Tây nguyên chưa tốt, nguồn đất đai rộng lớn nhưng việc tiếp cận đầu tư rất khó khăn, tính minh bạch chưa cao, chi phí thời gian và chi phí không chính thức còn lớn, các chính sách hỗ trợ chưa tốt.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo đứng đầu năm tỉnh Tây nguyên phải tìm cách cải thiện môi trường đầu tư, gia tăng tính minh bạch để kéo nhà đầu tư đến làm ăn. Thủ tướng cũng gợi mở, các tỉnh cần định hướng phát triển theo hướng tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển bền vững, phát huy bản sắc văn hoácác dân tộc để phục vụ phát triển du lịch, phát triển các vùng chuyên canh nông sản có chất lượng cao...

Nhấn mạnh việc giữ rừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói dù tiềm năng về khai thác, chế biến ngành lâm sản của Tây nguyên là rất lớn nhưng Chính phủ vẫn quyết tâm đóng cửa rừng.

“Cách đây gần một năm, cũng tại Đắky Lắk tôi đã tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên. Hôm nay, tôi tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa của Chính phủ.

Bảo vệ rừng chính là bảo vệ phần cốt lõi của an ninh, không chỉ an ninh của vùng được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương này mà là an ninh của toàn Nam Trung bộ, Tây Nam bộ và cả nước. Tất nhiên, ai phá rừng tự nhiên thì người đó vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân vi phạm.

Chúng ta phải nhận thức được rằng, bảo vệ rừng là bảo vệ không gian sinh tồn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sinh kế của người dân và không gian di sản của cha ông. Do vậy, mọi hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép là tội ác” - Thủ tướng nói.

Kết thúc hội nghị xúc tiến đầu tư, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng và đại diện các bộ ngành, ban tổ chức cũng đã trao cam kết tín dụng đầu tư của các ngân hàng dành cho các dự án với tổng số vốn hơn 29 ngàn tỉ đồng, trao thủ tục đầu tư cho các dự án với tổng vốn khoảng 80 ngàn tỉ đồng.

THÁI BÁ DŨNG