Ngày 18/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp của cựu Thủ tướng Jean Chretien dành cho Việt Nam và những đóng góp quan trọng của ông trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada. Vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ hai nước thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Canada, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, hiệu quả, thực chất với Canada vì lợi ích hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những ý kiến của Ngài Jean Chretien; đồng thời cho biết, Việt Nam mong muốn hợp tác với Canada trong lĩnh vực xây dựng, quản lý, khai thác cảng hàng không bởi, hiện, các sân bay ở Việt Nam đang trong tình trạng quá tải kể cả đường băng, bãi đỗ, nhà ga... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thúc đẩy thương mại, đầu tư là hướng đi đúng đắn, trọng tâm trong quan hệ hai nước.

Qua Ngài Jean Chretien, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời mời Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự APEC 2017 và thăm chính thức Việt Nam.

Cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp qua những lần đến thăm Việt Nam, cựu Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm này, ông cũng mong muốn cùng các doanh nghiệp Canada tìm kiếm cơ hội đầu tư, làm ăn tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quản lý, vận hành sân bay. Ngài Jean Chretien cho biết, mô hình ngân hàng kết hợp với công ty vận hành quản lý sân bay đã được áp dụng thành công ở Canada. Theo ông, mô hình này có khả năng đáp ứng được nhu cầu của phía Việt Nam trong bối cảnh đang cần tập trung nhiều nguồn vốn vào phát triển hạ tầng.

Ngài Jean Chretien cũng đề xuất, Canada có rất nhiều kinh nghiệm bảo đảm an ninh các hội nghị tầm cỡ quốc tế, do đó có thể chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam trong bảo đảm an ninh sự kiện APEC Việt Nam 2017.

TTXVN/Tin Tức