Chiều 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Tsend Munkh-Orgil đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Tsend Munkh-Orgil đang ở thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng tiếp Bộ trưởng Tsend Munkh-Orgil sang thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp từ chuyến thăm chính thức Mông Cổ và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEM 11 tháng 7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lãnh đạo hai nước đã trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về các vấn đề song phương, tình hình quốc tế và khu vực. Cho rằng, Mông Cổ đã tổ chức rất thành công Hội nghị ASEM 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã dành cho cá nhân Thủ tướng và Đoàn Cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình.

Thủ tướng khẳng định, trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi Mông Cổ là đối tác quan trọng và mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Tsend Munkh-Orgil với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng.

Đánh giá cao cơ chế hợp tác hiệu quả của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước, Thủ tướng đề nghị Việt Nam và Mông Cổ cần thúc đẩy hợp tác nhất là lĩnh vực nông, thủy sản theo thế mạnh và nhu cầu mỗi bên; phấn đấu không ngừng đẩy mạnh hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp của hai bên. Là những quốc gia có nhiều điểm tương đồng, Việt Nam và Mông Cổ cũng cần đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, giáo dục và du lịch.

Thủ tướng mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Việt Nam cũng đề nghị Mông Cổ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định và đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn đón tiếp Thủ tướng Mông Cổ sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Bộ trưởng Tsend Munkh-Orgil trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Thủ tướng Mông Cổ đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tsend Munkh-Orgil nhấn mạnh Mông Cổ đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Vui mừng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, ngài Tsend Munkh-Orgil cho biết, hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Bộ trưởng Tsend Munkh-Orgil cũng nhấn mạnh Ủy ban Liên Chính phủ hai nước đang tích cực phối hợp, làm việc nhằm thắt chặt và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương.

Đánh giá cao Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2017, Bộ trưởng Tsend Munkh-Orgil tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công sự kiện ngoại giao quy mô lớn này.

Bày tỏ tán thành những ý kiến đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tsend Munkh-Orgil cho biết Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nhất là các lĩnh vực mà Mông Cổ có thế mạnh như dệt may, giầy da... Bên cạnh đó, Mông Cổ cũng mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật. Hai bên cũng cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân để góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Quang Vũ (TTXVN)