Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trung tướng Somkeo Silavong Bộ trưởng An ninh Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm này góp phần củng cố quan hệ hai nước, thể hiện tình anh em, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này.

Thủ tướng đề nghị hai Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phối hợp, giúp đỡ nhau trong thời gian tới để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước trong mọi hoàn cảnh. Hai bên cần duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Bộ, lãnh đạo các đơn vị, công an các địa phương với hình thức đa dạng, linh hoạt để trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để thế lực phản động lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ quan hệ hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong.

Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các lực lượng chức năng hai bên cần nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh hiệu quả với các hoạt động chống phá của thế lực thù địch; hoạt động lôi kéo người dân tộc thiểu số, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tội phạm; truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật từ nước này trốn sang nước kia; bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, phát triển.

Hai bên cần thúc đẩy đàm phán tiến tới ký các văn bản pháp lý trong lĩnh vực tư pháp, hình sự; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và thế giới về phòng, chống tội phạm.

Thủ tướng khẳng định, các bộ ngành liên quan, các địa phương có chung biên giới với Lào cũng như các địa phương khác của Việt Nam đều có trách nhiệm hỗ trợ phía Lào trên mọi lĩnh vực để phát triển đất nước; mong muốn phía Lào phối hợp chặt chẽ hơn với Việt Nam trong việc ngăn chặn các loại tội phạm qua biên giới như buôn ma túy; điều tra, truy quét các đường dây buôn lậu ma túy qua các cửa khẩu biên giới; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh biên giới chung giữa hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và báo cáo những kết quả chính đạt được trong chuyến thăm làm việc này, nhất là hội đàm thành công với Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, hai Bộ hài lòng về mối quan hệ hợp tác, cùng nhau giữ gìn ổn định chính trị, an toàn xã hội để ổn định và phát triển của mỗi nước. Hai Bộ cũng thống nhất triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2017 dựa trên cơ sở những thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã thống nhất cũng như tình hình thực tế hiện nay, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến đổi.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, bảo đảm lợi ích quốc gia mỗi nước; thống nhất cần tiếp tục đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chia rẽ, chống phá mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng cho rằng, năm nay kỷ niệm 40 năm Ngày hai nước Ký Hiệp ước hữu nghị, 55 Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm này đánh dấu một bước tiến hợp tác mới trong quan hệ giữa lực lượng công an hai nước./.

Vũ Dũng/VOV