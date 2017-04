(BVPL) - Tối ngày 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Viêng Chăn, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chuyến thăm lần này là hoạt động quan trọng của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Trong hai ngày 26 và 27/4/2017 thăm Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít; hội đàm với Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và hai Thủ tướng cùng phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào – Việt Nam 2017; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Phăn-khăm Vị-pha-văn; tiếp Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Vi-lay-vông Bút-đa-khăm và thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào và gia đình; đặt vòng hoa và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài liệt sĩ vô danh; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào…

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đã trao đổi, nhất trí về các phương hướng, biện pháp để củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Trong chỉ đạo điều hành, Chính phủ hai nước định hướng đưa quan hệ hai nước phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế - thương mại gắn chặt với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các Hiệp định, thỏa thuận, đặc biệt là Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam -Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới hai nước; v.v… Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai Thủ tướng Chính phủ cùng chứng kiến lễ ký kết 9 văn kiện quan trọng, tạo đà cho sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã đồng chủ trì lễ phát động Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017, là khởi đầu cho 100 hoạt động phối hợp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào một cách thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Thủ tướng và nhân dân Lào bộ Từ điển Việt - Lào, Lào - Việt với mong muốn để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, học tốt tiếng Việt, tiếng Lào; tăng cường hiểu biết hơn về hai đất nước và tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai Thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, là điểm sáng của quan hệ hai nước thời gian qua.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đã cắt băng khánh thành khách sạn Crowne Plaza - một trong những khách sạn 5 sao hiện đại nhất ở Viêng Chăn hiện nay, là minh chứng của sự hợp tác đầu tư thành công giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Tại cuộc gặp với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những cố gắng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thực hiện các dự án và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tại cuộc hội đàm cấp cao, Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đã phát biểu chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, tình cảm vô cùng thắm thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Trong chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Chuyến thăm đầu năm nước CHDCND Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành công tốt đẹp, qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ và đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

Minh Châu