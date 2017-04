GD&TĐ - Sáng nay 26/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Samdech Techno Thủ tướng Hun Sen.

Từ 24 – 25/4/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phú đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và vào dịp Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni, hội đàm với Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, gặp xã giao Đại Tăng thống Tep Vong; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, đặt hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài kỷ niệm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Thủ tướng cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và kinh doanh tại Campuchia.

Nhân dịp này, Thủ tướng hai nước đã chủ trì Lễ khánh thành cầu biên giới Long Bình (tỉnh An Giang) - Chrây Thom (tỉnh Kandal) và đã chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã trao đổi ý kiến sâu rộng về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước và các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và đánh dấu bước phát triển hai nước lên tầm cao mới ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Thủ tướng Hun Sen tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp vì sự phồn vinh của mỗi nước.

Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua và đánh giá cao sự đóng góp của các nhà đầu tư Việt Nam hơn hẳn so với các doanh nghiệp nước ngoài khác, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia. Thủ tướng Hun Sen khen ngợi Tập đoàn Viễn thông Viettel, Tập đoàn cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp khác của Việt Nam đã không chỉ đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Chính phủ Campuchia (trong đó tổng số tiền thuế Metfone-Viettel đã đóng cho Chính phủ Campuchia lên đến trên 400 triệu USD trong vòng 10 năm qua) mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống, chăm lo an sinh xã hội cả vật chất và tinh thần cho người dân Campuchia, đặc biệt là người dân nghèo và người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục khuyến khích các hoạt động thương mại, dịch vụ và hợp tác giữa các địa phương nhất là các địa phương ở khu vực biên giới hai nước hiện đang hợp tác hiệu quả trên tinh thần láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện.

Hai bên nhất trí chỉ đạo Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền hai nước, phấn đấu hoàn thành trong năm 2017 toàn bộ việc cắm cột mốc, cọc mốc phụ và hồ sơ pháp lý cho 87% đường biên giới đã phân định, đồng thời thúc đẩy đàm phán, tìm giải pháp đối với các đoạn biên giới còn tồn đọng và hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp các chuyến thăm lẫn nhau của Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn ở tất cả các cấp; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và tìm những biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng như thương mại-đầu tư, ngân hàng, năng lượng điện, khai khoáng, dầu khí, trồng cây công nghiệp, giao thông vận tải, viễn thông, giáo dục đào tạo…

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh của nước kia và phá hoại quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác ngăn chặn các hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy, buôn bán người v.v… và tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao phía Campuchia đã có nhiều biện pháp thiết thực tạo điều kiện cho bà con Việt kiều được ổn định làm ăn, sinh sống tại Campuchia thời gian qua và đề nghị phía Campuchia có các biện pháp phù hợp, đặc biệt là nhanh chóng hoàn tất việc cấp các giấy tờ chứng nhận tư cách pháp lý, bảo đảm tài sản cho bà con người Việt tại Campuchia; sớm công nhận quốc tịch Campuchia; cấp giấy khai sinh cho các cháu nhỏ để được theo học tại các trường của Campuchia; và công nhận các trường học do các hội người Campuchia gốc Việt đang quản lý thuộc hệ thống đào tạo của Campuchia.

Đáp lại đề nghị này, Samdech Techno Thủ tướng Hun Sen cho biết sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân Việt Nam được đối xử bình đẳng như những ngoại kiều khác sinh sống tại Campuchia.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia.

Nhân dịp chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng hai nước đã chủ trì Lễ khánh thành cầu biên giới Long Bình (tỉnh An Giang) - Chrey Thom (tỉnh Kandal) với sự tham dự của hơn 13.000 người dân từ hai nước. Được xem là biểu tượng sống động cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, cây cầu sẽ trở thành tuyến đường ngắn nhất nối Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tới biên giới Việt Nam, giúp cho người và phương tiện qua lại khu vực biên giới giảm được đáng kể thời gian so với việc sử dụng phà để qua lại, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng như góp phần xóa đói giảm nghèo ở những khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.

Có thể nói, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một sự kiện quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.