Chiều 14/3, trước khi chủ trì Hội nghị toàn quốc về lúa gạo dự kiến diễn ra ngày 15/3 tại An Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát một mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương này và có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, chủ yếu tập trung vào vấn đề phát triển nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Thủ tướng cho tỉnh thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô từ 200 đến 300 ha; xây dựng dự án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp, chất lượng cao cung cấp giống cho An Giang và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng trung tâm lợn giống công nghệ cao với số lượng giống cung ứng có thể lên tới 650.000 con mỗi năm. Tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét cho tỉnh được thực hiện Dự án năng lượng mặt trời với tổng vốn đầu tư trên 4.750 tỉ đồng, công suất 210 MW.

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng với cán bộ, lãnh đạo tỉnh An Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng An Giang phải là trung tâm sản xuất giống lúa, cá, lợn cho Việt Nam, trước hết là đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng lưu ý tỉnh cần đặt vấn đề xuất khẩu lương thực chất lượng cao, giá trị gia tăng cao.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực mạnh mẽ trong đầu tư phát triển, Thủ tướng đề nghị tỉnh kêu gọi vốn tư nhân và các thành phần kinh tế cho phát triển hạ tầng và các dự án khác.

Thủ tướng ủng hộ các kiến nghị của tỉnh về việc đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao, nhưng yêu cầu tỉnh cần xác định sản phẩm đầu ra để có cơ cấu sản phẩm cũng như quy mô phù hợp. Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của tỉnh xây dựng liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm việc với tỉnh, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ cho tỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đối với trung tâm lợn giống công nghệ cao liên kết với Đan Mạch, Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ NN&PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và khuyến khích theo mô hình thu hút vốn đầu tư FDI hoặc ODA của Đan Mạch để có nguồn lực thực hiện.

Thủ tướng cũng đồng ý để An Giang triển khai dự án năng lượng mặt trời nhưng phải tính toán diện tích phù hợp, không gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, bảo đảm phát triển du lịch và sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ NN&PTNT, cho phép An Giang thực hiện thí điểm công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, lãnh đạo tỉnh An Giang

Trước đó, Thủ tướng đã tham quan các cánh đồng mẫu, trồng các giống lúa mới của Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành, Tập đoàn Lộc Trời tại An Giang. Tập đoàn Lộc Trời, tiền thân là Công ty Bảo vệ thực vật An Giang là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo từ nghiên cứu, ứng dụng đến chuyển giao và phối hợp với nông dân sản xuất.

Hoan nghênh mô hình sản xuất, hướng đi của doanh nghiệp, nhất là của doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, Thủ tướng cho rằng, đây là cách làm mới cần tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, nhân rộng. Đó là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, giá trị cao.

Nhấn mạnh lúa gạo vẫn là sản phẩm chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng cho rằng nếu không có khoa học công nghệ thì Việt Nam khó có thể có những giống lúa có năng suất, chất lượng cao, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu. Và chỉ có doanh nghiệp mới có thể ứng dụng được khoa học công nghệ trong nông nghiệp cũng như chủ động được về giống lúa.

Ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp về vấn đề hạn điền, Thủ tướng cho rằng, nếu tiếp tục tình trạng gần 14 triệu hộ nông dân với 78 triệu mảnh ruộng manh mún nhỏ lẻ thì nông nghiệp không thể phát triển.

Thủ tướng cũng nhất trí với kiến nghị của doanh nghiệp về việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo hộ các công trình nghiên cứu, trong đó có các nghiên cứu về giống lúa của Tập đoàn.

Đánh giá cao mô hình “3 cùng”, đặc biệt là tinh thần chuyển giao công nghệ cho người dân để người nông dân giàu có, trở thành ông chủ mới ở nông thôn, không phải lấy công làm lãi, Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn đẩy mạnh triển khai mô hình này./.