VOV.VN-Ngay sau vụ tấn công kinh hoàng gần tòa nhà Quốc hội ở London làm 44 người thương vong, Thủ tướng Anh khẳng định Nghị viện hoạt động bình thường.

Trong bài phát biểu ngay sau khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng gần tòa nhà Quốc hội ở London chiều 22/3, Thủ tướng Anh đã có bài phát biểu lên án đây là vụ “khủng bố”, là hành động “bệnh hoạn và đồi bại”. Bà May thề rằng “Các thế lực hiểm ác” sẽ không bao giờ được phép “ly gián” nước Anh.

Bà Theresa May đưa ra những bình luận này sau khi chủ trì một cuộc họp với Ủy ban tình trạng khẩn cấp của chính phủ Anh (COBRA). Bà cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ chi tiết chính xác những gì đã xảy ra trong vụ tấn công này.

Theo thông tin ban đầu, một kẻ tấn công đơn độc đã lái xe đâm vào người đi bộ trên cầu Westminster, làm 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có 3 cảnh sát.

Sau đó kẻ tấn công cầm dao chạy về phía tòa nhà Quốc hội nhưng bị cảnh sát ngăn lại và bắn chết sau khi đối tượng giết hại một cảnh sát khác.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, quyền Phó Cảnh sát trưởng London Mark Rowley sẽ công bố thêm chi tiết về vụ việc ngày trong tối 22/3 (theo giờ địa phương).

Bà May cũng bày tỏ lòng thương tiếc các nạn nhân vụ tấn công và gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân của họ.

“Đối với chúng tôi, những người có mặt tại Quốc hội vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, sự việc này là một lời nhắc nhở về sự dũng cảm phi thường của lực lượng cảnh sát và an ninh đã mạo hiểm mạng sống để chúng ta được an toàn” – bà May bày tỏ lời cảm ơn tới toàn thể lực lượng cảnh sát và an ninh của Anh.

Thủ tướng May nhấn mạnh rằng không phải tình cờ mà địa điểm vụ tấn công này lại là gần tòa Quốc hội.

“Những kẻ khủng bố đã chọn tấn công vào trái tim của thủ đô, nơi những người thuộc mọi quốc tịch, tôn giáo và văn hóa cùng tôn vinh những giá trị của tự do, dân chủ và tự do ngôn luận” – bà Mây nói.

“Đường phố ở Westminster – nơi đặt cơ quan nghị viện lâu đời nhất thế giới – đã thấm đẫm tinh thần tự do và lan tỏa nó đến những nơi xa xôi nhất. Những giá trị đại diện cho nghị viện – dân chủ, tự do, nhân quyền, pháp quyền –được người dân tự do trên khắp thế giới ngưỡng mộ và tôn trọng. Đó là lý do vì sao đây là một mục tiêu của những kẻ chối bỏ những giá trị đó.”

Tuy nhiên, bà Mây khẳng định “bất cứ âm mưu nào nhằm đánh bại những giá trị đó bằng bạo lực và khủng bố cũng sẽ thất bại”.

Thủ tướng Anh cho biết, ngày hôm nay (23/3), Nghị viện Anh sẽ nhóm họp bình thường, người dân London và du khách khắp nơi trên thế giới có thể hoàn toàn an tâm sinh hoạt bình thường.

“Và tất cả chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước. Không bao giờ đầu hàng trước khủng bố. Không bao giờ cho phép những tiếng nói thù hằn và độc địa ly gián chúng ta”./.

Diệu Hương/VOV.VN