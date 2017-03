Thủ tướng Najib Razak yêu cầu Triều Tiên thả ngay lập tức tất cả công dân Malaysia đang bị cấm rời khỏi nước này và triệu tập Hội đồng an ninh Quốc gia họp khẩn về vụ việc.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Astro Awani

Trong tuyên bố vừa được đăng tải trên Facebook, ông Najib lên án mạnh mẽ quyết định cấm công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên của Bình Nhưỡng.

"Hành động ghê tởm này, việc giữ các công dân của chúng tôi làm con tin, hoàn toàn đi ngược lại luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn ngoại giao", ông nói. "Là một quốc gia yêu hòa bình, Malaysia cam kết duy trì mối quan hệ hữu nghị với tất cả các nước. Tuy nhiên, việc bảo vệ các công dân là ưu tiên hàng đầu của tôi và chúng tôi sẽ không do dự áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết khi họ bị đe dọa".

Thủ tướng Malaysia cũng cho biết đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia, đồng thời chỉ đạo cảnh sát ngăn tất cả công dân Triều Tiên ở Malaysia rời khỏi nước này cho đến khi an toàn và an ninh của người Malaysia tại Triều Tiên được đảm bảo.

"Chúng tôi hy vọng một sự giải quyết nhanh chóng. Tôi kêu gọi lãnh đạo Triều Tiên ngay lập tức cho phép các công dân của chúng tôi rời đi để tránh thêm căng thẳng", ông nói.

Bình Nhưỡng hôm nay thông báo tạm thời cấm người Malaysia rời khỏi Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng quanh nghi án Kim Jong-nam, anh của lãnh đạo Kim Jong-un bị sát hại.

Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngay sau đó cũng tuyên bố cấm công dân Triều Tiên ở nước này rời khỏi đây và lệnh này có hiệu lực ngay lập tức.

Hiện có 11 công dân Malaysia ở Triều Tiên, trong khi có khoảng 1.000 người Triều Tiên đang sinh sống ở Malaysia.

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Reezal Naina Merican cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã liên lạc với các công dân ở Triều Tiên, xác nhận họ đang "trong tình trạng an toàn".

Oriental Daily News dẫn nguồn tin riêng cho biết 11 công dân Malaysia đã tới sân bay ở Bình Nhưỡng để về nước, song họ bị chặn lại do lệnh cấm xuất cảnh của Triều Tiên.