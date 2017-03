Ngày 6/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan so sánh lệnh cấm của Chính phủ Đức đối với các cuộc mít tinh của cộng đồng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ với "các hành động của Đức Quốc xã".

Cảnh sát Đức tăng cường an ninh tại Gaggenau ngày 3/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc trên của Tổng thống Erdogan, cho rằng đây là sự so sánh "vô lý và khập khiễng". Ông Seibert cũng bày tỏ hy vọng 2 nước có thể thảo luận một cách cởi mở và nghiêm túc về vấn đề trên, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ gần gũi giữa hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.

Trước đó cùng ngày, Văn Phòng Thủ tướng Đức đã lên án Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về việc so sánh lệnh cấm của Chính phủ Đức đối với các cuộc mít tinh của cộng đồng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ với "các hành động của Đức Quốc xã", gọi sự so sánh này là "hoàn toàn không thể chấp nhận". Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức, ông Peter Altmaier tuyên bố rằng Chính phủ Đức sẽ phải làm rõ điều này với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh không có lý do gì khiến Đức bị chỉ trích về điều này.

Hiện giới chính trị gia Đức đã cảnh báo sẽ trả đũa nếu như Thổ Nhĩ Kỳ không có động thái xin lỗi sau tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Erdogan. Chỉ trích của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào việc nhà chức trách Đức liên tiếp cản trở các cuộc tuần hành chính trị ở nước này nhằm kêu gọi sự ủng hộ của 1,5 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức trước cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp mà ông Erdogan đề xuất. Những lời lẽ công kích trên được Tổng thống Erdogan đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Đức Merkel và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim có cuộc điện đàm nhằm tháo gỡ những căng thẳng hiện nay giữa hai nước.

Quan hệ giữa hai nước thành viên NATO này trở nên xấu đi nghiêm trọng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một phóng viên mang quốc tịch hai nước tại Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc tuyên truyền khủng bố và kích động hận thù. Sau sự việc trên, dư luận tại Đức đã đòi Thủ tướng Đức Merkel cần có phản ứng mạnh mẽ đáp trả những tuyên bố và hành động của Tổng thống Erdogan.

