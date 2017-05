Kết luận "Hội nghị Diên Hồng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu tinh thần việc xây dựng thể chế chính sách bình đẳng giữa công và tư nhân phù hợp với thông lệ quốc tế.

Khoảng 2.000 đại biểu, đại diện doanh nghiệp tham dự Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra sáng nay ở Hà Nội. Con số này cao gấp 4 lần so với hội nghị lần đầu tiên diễn ra vào ngày 29/4/2016.

Trong đó, khối doanh nghiệp tư nhân khoảng 1.500 đại biểu, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI khoảng 200 người, khối doanh nghiệp Nhà nước có khoảng 100 đại biểu cùng tham dự...

Tính chung cả lãnh đạo các tỉnh thành, doanh nghiệp tham gia hình thức trực tuyến, số đại biểu lên đến khoảng 10.000 người.

Đây là lần thứ hai, "Hội nghị Diên Hồng" diễn ra, để doanh nghiệp có cơ hội bày tỏ thông điệp, nguyện vọng của mình với Chính phủ.

• 2017-05-17 13:25

Thủ tướng: Các giải pháp gãi đúng chỗ ngứa, không phải ngứa trên đầu mà lại gãi dưới chân

Khó khăn cho doanh nghiệp nên mới bàn các anh ran gay một chỉ thị là không được thanh tra 1 năm quá 1 lần, nếu thanh tra đột xuất vi phạm trực tiếp không được mở rộng.

Một chỉ thị mang số hiệu 20 vừa được ký vào lúc 13h, để “gỡ khó” cho doanh nghiệp.

Ông cho biết các giải pháp ban ra gần như đã “gãi đúng chỗ ngứa, không phải ngứa trên đầu mà lại gãi dưới chân”.

Thủ tướng cho hay chúng ta đã đôn đốc kiểm tra với việc thành lập các tổ công tác để tới các địa phương đôn đốc thực hiện.

4.500 thủ tục bị bãi bỏ và xử lý hơn 850 trong số hơn 1.500 kiến nghị của doanh nghiệp. Năm 2016 đã thành lập trên 110, 000 doanh nghiệp. Việt Nam đang phấn đâu năm 2017 sẽ đạt nhóm đầu của ASEAN về môi trường tăng trưởng. Đó là các số liệu cho thấy được phần nào.

Thủ tướng thấy rõ còn nhiều rào cản đối với sự phát triển doanh nghiệp và Chính phủ đã nhận diện các vấn đề này. Thủ tướng chỉ ra vấn đề về thể chế chính sách chưa giải quyết được các vấn đề ban hành dưới luật chưa sát với thực tiễn. Ví dụ về PCCC, đo không khí, chất thải, bảo vệ môi trường... thiếu minh bạch, tốn kém chi phí.

Nhiều thủ tục,quy định gây mất thời gian cho doanh nghiệp. Nhiều vấn đề chưa đi vào cuộc sống.

Thủ tướng tiếp thu tinh thần việc xây dựng thể chế chính sách bình đẳng giữa công và tư nhân phù hợp với thông lệ quốc tế.

• 2017-05-17 13:20

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết thể chế, môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Vai trò của Nhà nước là tạo ra môi trường, sân chơi bình đẳng, vai trò của Chính phủ là kiến tạo.

Ông cho rằng cần phải loại bỏ tình trạng nhũng nhiễu, nặng phong bì, chi phí ngoài luồng, thực hiện tốt vai trò Chính phủ liêm chính, ngăn chặn, chống biểu hiện tiêu cực, quan hệ thân hữu, lợi ích nhóm, doanh nghiệp sân sau.

Ông đề nghị doanh nghiệp có tầm nhìn xa, làm ăn có bài bản, đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật mới có thể phát triển được.

• 2017-05-17 13:15

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta không cần chung chung

Sau bài phát biểu của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu. Ông cho biết đối thoại không phải là một chiều, áp đặt mà phải trao đi đổi lại.

"Doanh nghiệp không cần chung chung, Chính phủ không cần chung chung. Tiếp đó là phải rất thiết thực để làm sao chi phí không chính thức giảm, không lỡ cơ hội kinh doanh. Chúng ta phải rất khẩn trương, không đủng đỉnh. Thuế đã có bước tiến nhưng vẫn đứng thứ 67 thế giới, nếu đứng thứ tư ASEAN cần 60. Về tiếp cận điện năng, chúng ta đứng thứ 32. Sau 4 năm nỗ lực nhưng vẫn đứng thứ 96. Vì thế, phải khẩn trương", ông nói.

Theo ông, cuối cùng là phải điện tử hóa, các dịch vụ công phải đẩy lên qua trực tuyến, tránh mảnh đất để tiêu cực xuất hiện.

• 2017-05-17 12:41

Lãnh đạo Hải Phòng: Không nhận được cuộc gọi, tin nhắn của bầu Đệ

Các địa phương bắt đầu đối thoại.

Bí thư Hải Phòng trả lời những ý kiến của ông Nguyễn Văn Đệ liên quan chuyện “lật kèo” trong đầu tư bến xe.

Theo ông, UBND TP. Hải Phòng đã tiếp nhận, giao phòng thương mại bàn giao hồ sơ liên quan đến bến xe. Bến xe đề nghị TP chuyển 150 bến xe Tam Bạc trước đây về bến xe mới. TP họp nhiều lần với doanh nghiệp này rồi.

Theo quy định, DN vận tải có quyền chọn bến để đăng ký vận hành còn thành phố không thể can thiệp chuyển toàn bộ chuyến từ bến xe nọ về bến xe kia. Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Hải Phòng giải trình và thành phố đã giải thích nhiều. Đến nay, được khoảng 90 chuyến được chuyển về bến xe Thượng Mỹ.

“Anh Đệ nói thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe được điện thoại, chưa nhận được tin nhắn. Chúng ta không thể can thiệp thô bạo”, đại diện chính quyền Hải Phòng cho biết.

• 2017-05-17 12:21

5 đề xuất của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội với Chính phủ

- Tạo sự bình đẳng trong môi trường kinh doanh.

- Chỉ đạo rà soát lại các thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, cần nắm giữ thì để, không cần thì cổ phần hóa 100%

- Chính phủ có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp nhận, chuyển giao mua công nghệ mới, nâng cao năng suất cạnh tranh của DN trong nước.

- Đề xuất cho phép Hà Nội thí điểm xây dựng mạng dùng chung cho các hộ kinh doanh.

- Chính phủ chỉ đạo tăng cường khâu kiểm tra bộ, ban ngành trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

• 2017-05-17 12:14

Thu ngân sách của Hà Nội cao nhất trong vòng 8 năm

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP. Hà Nội bày tỏ sự vui mừng khi tham dự hội nghị và cho biết Hà Nội đã có nhiều sáng kiến để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như việc đưa tin học vào các hoạt động đã đơn giản được nhiều thủ tục hành chính. Ngoài ra, đó còn là việc thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt trên 70%.

Hà Nội cũng chấn chỉnh là tư thế, tác phong của đội ngũ cán bộ công chức với tinh thần lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của công chức.

Ông Chung cho hay với giải pháp đồng bộ năm 2016, việc thu ngân sách của Hà Nội cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây.

Năm 2016, Hà Nội cũng thu hút 588 dự án FDI với 3,11 tỷ USD, tăng 2,93 lần so với năm 2015.

• 2017-05-17 12:02

Phá 80 ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết với mục tiêu xây dựng xã hội an ninh an toàn , lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt về công tác công an trong đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian qua Bộ Công an đã phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp đã đe dọa trực tiếp tới hoạt động kinh doanh như vu cáo, chèn ép doanh nghiệp khác làm môi trường kinh doanh méo mó. Cơ quan chức năng đã triệt phá 80 ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp.

• 2017-05-17 11:53

Bộ trưởng Tài chính trả lời về hơn 60 dự án bị kiến nghị thanh tra

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về 60 dự án bất động sản bị kiến nghị thanh tra. Ông cho biết vừa qua dư luận khá ồn ào.

“Thực tế, chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, rà soát Nghị định 46, Nghị định 59, 189 về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, có vấn đề về chuyển đổi mục đích sử dụng đất”, ông chia sẻ.

Theo chia sẻ của ông Đinh Tiến Dũng, văn bản báo cáo Chính phủ cũng có hai nội dung:

Thứ nhất là Thanh tra Chính phủ có kế hoạch thanh tra đối với dự án có dấu hiệu sai phạm, giá đất không sát giá thị trường có nguy cơ thất thoát ngân sách. Danh sách đó mang tính chất tham khảo.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ngoài ra, các tỉnh được yêu cầu, kiến nghị tạm thời đình chỉ các dự án nhà cao tầng ở thành phố lớn khi chưa thực hiện đúng thẩm quyền sử dụng đất chưa qua đấu giá. Các dự án này chưa đủ thủ tục, có sai phạm gì sẽ bị dừng.

Thủ tướng có 2 văn bản giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, liên quan đến việc tạm dừng bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Văn bản thứ hai là chuyển danh sách các cơ sở này chuyển cho Chính phủ tham khảo để thực hiện kế hoạch thanh tra.

• 2017-05-17 11:44

Bộ trưởng Tài chính trả lời về thuế suất thuế TTĐB với ôtô

Tiếp tục phiên họp sau giờ giải lao, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu. Người điều hành phiên họp nhắc nhở Bộ trưởng nói trong 10 phút.

Trả lời về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ôtô, ông Dũng cho hay từ 1/7/2016, khoản 1 điều 2 luật 106 sửa đổi quy định giá tính thuế TTĐB là giá do cơ sở nhập khẩu, sản xuất bán ra. Thuế suất với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống áp dụng như sau. Với xe có dung tích xi lanh 3-4 chấm, thuế suất áp dụng là 90%, từ trên 4 đến 5 là 110%, trên 5 đến 6 chấm là 130%, trên 6 chấm là 150%

Theo quy định này, kể từ 1/7/2016, cơ sở nhập khẩu ôtô khi nhập và bán ra cần khai theo quy định. Do đó, Bộ đề nghị doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định.

Ông Dũng cũng cho biết năm 2016, Bộ Tài chính hoàn thành 29 sản phẩm đầu ra về cải cách hành chính, giảm chi phí kinh doanh.

Năm 2017 sẽ có 87 giải pháp, tập trung cải cách thủ tục hành chính, đổi mới từ quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm, nhất là thuế và hải quan.

Về 2 lĩnh vực thuế, hải quan, năm 2016 có 424 văn bản quy phạm pháp luật. Riêng thuế và hải quan có 257 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.

Ông cho biết bộ phận thuế đã giải quyết hơn 17.000 kiến nghị, hải quan là hơn 5.000 kiến nghị. 75% doanh nghiệp tham gia khảo sát hài lòng với cơ quan thuế.

Tư lệnh ngành Tài chính cam kết sẽ cầu thị các ý kiến đóng góp, để cải thiện môi trường.

• 2017-05-17 10:59

Chủ tịch phòng thương mại Hàn Quốc cho rằng cần mở rộng các quy chế kinh doanh. Ngoài việc giảm thuế sâu, cần tháo rỡ các rào cản phi thuế quan giữa hai nước.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cảm ơn sự đóng góp của Chủ tịch phòng thương mại Hàn Quốc và cho biết mỗi quan hệ giữa VN và HQ đang hết sức tốt đẹp trên mọi phương diện.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đã có 16 phát biểu được doanh nghiệp đưa ra tại hội nghị. Mặc dù còn 30 doanh nghiệp đề nghị được phát biểu nhưng đã tới giờ giải lao.

Hội nghị sẽ nghỉ giải lao từ 11h tới 11h30.

• 2017-05-17 10:49

Phòng thương mại Mỹ: Cần hạn chế quan liêu làm tăng chi phí

Chủ tịch phòng thương mại Mỹ, bày tỏ sự đáng tiếc về TPP không tiếp tục nhưng cho rằng còn nhiều con đường mới để mở ra trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ . Nếu Việt Nam muốn tận dụng lợi thế tại thị trường mở, VN cần hạn chế các cơ chế quan liêu làm tăng chi phí, cản trở thương mại.. Các cơ quan hành chính phải hỗ trợ doanh nghiệp.

• 2017-05-17 10:48

Cần có biện pháp hạ nhiệt sốt đất nền Sài Gòn

Chủ tịch hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu đánh giá rất cao cuộc gặp lần thứ nhất của Thủ tướng, đặc biệt là các hành động của Chính phủ sau đó.

Ông Châu đánh giá thị trường bất động sản đang nằm trong chu kỳ tăng tưởng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bên trong. Một số vấn đề hiện nay của thị trường bất động sản là cơn sốt đất nền tại TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang…; công bố các dự án thanh tra của Bộ Tài chính…

Ông Lê Hoàng Châu. Ảnh: Tiến Tuấn.

HoREA đề xuất 5 kiến nghị tới Thủ tướng. Thứ nhất, cho phép hạch toán bù trừ thu nhập của doanh nghiệp với thu nhập từ bất động sản.

Thứ hai, kiến nghị thế chấp tài sản gắn liền với đất ở ngân hàng nước ngoài xuất phát từ nhu cầu của hội nhập, Việt kiều…

Thứ ba, Chính phủ sớm trình quốc hội sửa đổi luật về đầu tư kinh doanh ngay trong 2017 tạo môi trường kinh doanh thông thoáng.

Thứ 4, HoREA kiến nghị chính phủ và TP.HCM có biện pháp hạ nhiệt cơn sốt đất vùng ven, tại Sài Gòn, đặc biệt là đất nền tại quận 9, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi…

Thứ năm, HoREA đề nghị Chính phủ cho phép các dự án bị Bộ Tài chính đề xuất thanh tra được phép triển khai. Nếu trường hợp có vấn đề sau thanh tra, doanh nghiệp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung. Nên để cho các chủ đầu tư triển khai để đảm bảo thời gian bàn giao cho khách hàng.

• 2017-05-17 10:43

Ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bí thư Thành ủy TP.HCM) cùng các bộ trưởng.

• 2017-05-17 10:12

Bà chủ TH Milk: Biến Việt Nam thành bếp ăn tập thể như thế nào?

Nếu muốn đưa Việt Nam thành bếp ăn của thế giới thì trước hết cần 'làm tử tế trong nước'.

"Hôm nay tôi muốn nói đến chữ tín của doanh nghiệp và sức khỏe cộng đồng. Chữ tín trong kinh doanh gồm chữ tín của doanh nghiệp, doanh nhân nhưng chữ tín này đang bị đánh đồng", bà cho biết.

Dù có tiêu chuẩn sữa học đường, hiện vẫn chưa có tiêu chuẩn cụ thể về dạng sữa lỏng. Hiện nay vào các trường học thì sữa sử dụng đang là sữa ký chứ không phải là sữa tiêu chuẩn học đường như nhà nước ban hành. Bà cho hay tới giờ không hiểu mắc ở đâu mà chúng ta vẫn chưa thể ban hành được tiêu chuẩn sản phẩm, nhất là về sữa.

"Ở các nước tiên tiến chỉ sử dụng sữa bột, sữa tươi nhưng ở Việt Nam lạm dụng sữa tiệt trùng, sữa hoàn nguyên. Vẫn chưa ra được tiêu chuẩn dạng sữa lỏng, không hiểu mắc ở đâu. Để biến Việt Nam thành bếp ăn của thế giới thì trước hết phải làm tử tế ngay trong nước, phải ban hành tiêu chuẩn sản phẩm để doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh", bà nói.

• 2017-05-17 10:04

"Không phải cứ thuận đẩy có công, khó đẩy cho tư"

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đệ nói thẳng nếu lấy tiền nhà nước ra làm, thất thoát càng cao, lợi ích nhóm càng lớn. Nhiều bệnh viện tư nhân đăng ký làm nhưng cấp tỉnh không cho làm và hiện tượng này đang nở như hoa ở nhiều tỉnh thành. Theo ông, Chính phủ nên sát sao điều này.

Bộ Y tế cần đảm bảo quy trình khám chữa bệnh. Ông đề nghị cần có chính sách thống nhất. Nhân lực y tế đang hết sức khó khăn nhưng bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ 60-70 bệnh nhân trên bàn khám, cho có 35. Cái này tư nhân không chết, bệnh viện công mới chết. “Tôi đề nghị công, tư phải bình đằng”.

Ảnh: Tiến Tuấn.

Ông cũng đề nghị trong việc khám chữa bệnh cho người nghèo. Trước đây, bệnh viện tư nhân được khám cho người nghèo rất suôn sẻ. Bệnh viện công đang quá tải thì lại chỉ có công mới làm được. “Chính trị cũng tôi cũng làm được, chia sẻ cho Nhà nước sao cứ phải công”, ông thẳng thắn và cho rằng không phải cứ thuận để cho công, khó đẩy cho tư.

Ông dẫn ví dụ tại Hải Phòng, chính quyền động viên doanh nghiệp đầu tư 50 tỷ vào bến xe, sau đó bên chính quyền đẩy lật kèo. “VCCI cử tôi đại diện nhưng nhắn tin, gọi điện cho lãnh đạo không được. Tôi nằm ở đó 3 ngày, cuối cùng về người không”, ông chia sẻ. Ông đề nghị Chính phủ cần xem xét tình trạng này.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá phần phát biểu của ông Nguyễn Hữu Đệ là thẳng thắn. Bài phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa cũng nhận được nhiều tràng pháo tay hưởng ứng.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang quyết liệt nâng cao chất lượng cán bộ. Chính phủ sẽ nghiêm túc xem xét các kiến nghị này của đại diện doanh nghiệp.

• 2017-05-17 09:53

http://news.zing.vn/doanh-nhan-trong-buoi-doi-thoai-voi-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-post746979.html

• 2017-05-17 09:45

Doanh nghiệp VN sẽ góp 5 triệu USD vào quỹ của Bill Gates

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch tổng công ty đầu tư và kinh doanh sân golf Long Thành, đại diện doanh nhân Cựu Chiến binh, kiến nghị về các giải pháp thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài để phát triển hệ thống đường cao tốc. Doanh nghiệp cần được hỗ trợ về các giải pháp bảo lãnh về tỷ giá, xử lý khi tỷ giá biến động.

Ông Lê Văn Kiểm cho biết doanh nghiệp ông đã góp 5 triệu USD vào quỹ từ thiện của Bill Gates. Mong các doanh nhân doanh nghiệp hưởng ứng phong trào đóng góp vào quỹ của Bill Gates sớm đi vào hoạt động và người nghèo VN có thêm hàng nghìn tỷ đồng đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

• 2017-05-17 09:18

Tập trung vốn cho các dự án hiệu quả, có chiều sâu

Sau báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng báo cáo về vấn đề tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp. Thống đốc Lê Minh Hưng thông tin hoạt động tín dụng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt 18,25%. Năm 2017, đến cuối 4/2017, tín dụng tăng 5,76% so với cuối năm 2016 và cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây. Tín dụng VND tăng 5,87% và tín dụng ngoại tệ tăng 4,64%.

Thống đốc NHNN khẳng định trong thời gian tới ngành ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung vốn vào các dự án hiệu quả, các doanh nghiệp, dự án đầu tư có chiều sâu, ứng dụng kho học công nghệ để sản xuất, các sản phẩm thương hiệu Việt Nam có khả năng cạnh tranh tại thị trường khu vực và thế giới.

Trong hoạt động tín dụng, NHNN sẽ đổi mới cách thức cấp tín dụng theo hướng có sự chọn lọc ưu tiên phân loại doanh nghiệp góp phần vào các chương trình tái cơ cấu sản xuất. Ông Lê Minh Hưng cho biết mặc dù ngành ngân hàng tích cực huy động vốn để đảm bảo đáp ứng cho nền kinh tế nhưng một phần lớn nguồn lực vẫn chưa được khơi thông vì nằm trong các khoản nợ xấu và các tài sản bảo đảm chưa được xử lý.

Số liệu về tín dụng. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Vì vậy, NHNN đang trình Chính phủ, Quốc hội để sớm có nghị quyết để xử lý nợ xấu nhằm tái tạo nguồn vốn mở rộng cho vay phát triển sản xuất kinh doanh.

• 2017-05-17 08:39

VCCI: Đến Boeing cũng không làm được máy bay ở Việt Nam

Đó là câu nói ẩn dụ của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, khi nói đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Theo ông, Việt Nam đang là nền kinh tế có chi phí kinh doanh cao nhất khu vực và việc giảm chi phí đang là yêu cầu cấp thiết. Chính phủ kiến tạo nói đến hỗ trợ, nhưng cái doanh nghiệp cần nhiều hơn là quản trị, không bị can thiệp hành chính, doanh nghiệp cần pháp luật kinh doanh minh bạch… Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay các vấn đề đó còn bất cập.

Doanh nghiệp vẫn nơm nớp nỗi lo việc thực hiện chính sách kiểu sớm nắng chiều mưa, ông nói gà, bà nói vịt. Việc thiếu công bằng còn tồn tại khiến doanh nghiệp lo ngại. Doanh nghiệp than thở vì phải tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra. 14% doanh nghiệp bị kiểm tra 4 lần trở lên trong năm 2016. Trên 50% cho rằng nội dung thanh tra trùng lặp.

Ảnh: Tiến Tuấn.

“Tôi mừng khi Thủ tướng sẽ có món quà cho doanh nghiệp hôm nay liên quan đến thanh tra, kiểm tra chéo”. Ông cũng hy vọng 180 kiến nghị gửi trong báo cáo sẽ được các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương giải quyết.

Lãnh đạo VCCI dẫn số liệu trên 30% doanh nghiệp thực hiện thực hiện ứng dụng khoa học trong sản xuất, là điểm yếu. Mục tiêu là Việt Nam trở thành 1 trong 4 môi trường kinh doanh tốt nhất ASEAN.

“Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp sáng tạo” là thông điệp, theo ông Vũ Tiến Lộc, đúng đắn. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhiều vào điều này.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết 3 nền tảng cơ bản của Nghị quyết 35 đã có trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày lập quốc. Chăm lo phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ phục vụ… là chủ trương, yêu cầu, tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Ông nhấn lại lời Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh: “Trong Chính phủ, không có chuyện bàn lùi”.

• 2017-05-17 08:36

• 2017-05-17 08:11

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Quá nhiều doanh nghiệp thương mại, bất động sản

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu ra một số điểm cải thiện và còn tồn tại.

Bộ Tài chính dự thảo tháo gỡ khó khăn thuế, Công Thương xây dựng đề án phát triển thị trường trong nước. Các bộ ngành, địa phương cũng triển khai tích cực Nghị quyết 35. Theo ông, đó là nỗ lực của tất cả để cải thiện môi trường kinh doanh.

Ông nhắc lại số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. WorldBank đánh giá Việt Nam tăng 9 bậc về môi trường kinh doanh. Các doanh nghiệp đang lạc quan về triển vọng.

Các hạn chế, theo Bộ trưởng, từ phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp về chính sách và thực thi. Các vấn đề gồm:

- Chưa giải quyết triệt để về sự thống nhất luật dẫn đến vướng mắc về đất đai, đầu tư

- Tồn tại tình trạng nhiều cơ quan cùng quản lý một vấn đề. 3 bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm gồm Công Thương, Nông nghiệp, Y tế

- Quy định thuế, hải quan chưa rõ ràng.

Ông Dũng nhấn mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa khó khăn. Việc thu hồi đất tính giá chưa rõ ràng, quy hoạch cũng chưa rõ ràng khiến còn nhiều khó khăn. Việc tiếp cận vốn tín dụng cũng khó khăn.

Chi phí nộp thuế Việt Nam cũng cao nhất khu vực, 39% lợi nhuận làm ra, cao hơn 2 lần Singapore. Trong khi đó, tốc độ tăng lương tối thiểu 8% nhưng năng suất lao động chỉ 4%.

Ông cho biết chi phí không chính thức còn là gánh nặng cho doanh nghiệp. 66% doanh nghiệp xác nhận phải trả chi phí này

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp số liệu có 16% doanh nghiệp chế biến chế tạo, còn lại chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, xây dựng, bất động sản.

Zing.vn