Ngày 21.7, Thủ tướng đã có Văn bản số 1078/TTg-NN gửi Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai; các bộ: NN-PTNT, TN-MT, GTVT, Công thương, Quốc phòng, Công an; UBND các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở ra, về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ tại Bắc bộ.

Nhiều vùng dân cư tại xã Minh Chuẩn, H.Lục Yên, tỉnh Yên Bái bị ngập úng, cô lập khi nước sông Chảy dâng cao

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh ở bắc Biển Đông

Cũng trong ngày 21.7, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai để đưa ra các giải pháp điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng. Theo Ban Chỉ đạo T.Ư, dù mở một cửa xả đáy ở hồ thủy điện Sơn La và 2 cửa xả đáy ở hồ thủy điện Hòa Bình nhưng mực nước ở các hồ thủy điện này trong sáng 21.7 vẫn cao hơn mực nước phòng lũ cho phép là 5,32 m đối với hồ Hòa Bình và 3,77 m đối với hồ Sơn La. Để đảm bảo an toàn cho các công trình và tạo dung tích phòng lũ, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã quyết định mở thêm một cửa xả đáy ở hồ Hòa Bình bắt đầu từ 6 giờ sáng 22.7. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, các phương án xả lũ phải đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện, đảm bảo an toàn cho người dân, công trình hạ tầng khu vực ở vùng hạ du.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết chiều 21.7, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm.

* Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, cho biết mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước sông Chảy dâng cao trong đêm 20 - 21.7 làm ngập lụt nhiều khu vực dân cư tại xã Minh Chuẩn (H.Lục Yên). Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Yên Bái, cho biết nước lũ dâng cao khiến 132 hộ dân phải di dời, sơ tán; khoảng 350 ha lúa, hoa màu bị ngập úng và nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ước tính thiệt hại sơ bộ ở các xã khoảng 500 triệu đồng.

Phan Hậu