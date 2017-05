Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương tìm giải pháp khắc phục tình trạng giá thịt lợn hơi xuống thấp, giảm bớt thiệt hại cho người chạo chăn nuôi.

Sáng nay (4/5), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng đánh giá, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, người dân đi nghỉ lễ rất đông, kể cả khách trong nước và quốc tế. Nếu như năm ngoái biển Miền Trung vắng người thì năm nay, các bãi biển miền Trung và nhiều bãi biển cả nước đã không còn chỗ trống.

Trong khi đó, không khí sản xuất, kinh doanh của các địa phương và doanh nghiệp cũng rất đáng hoan nghênh. Tại một số địa phương mà Thủ tướng trực tiếp đến làm việc, trong đó có Bình Thuận, Trà Vinh, hội nghị xúc tiến đầu tư đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, công tác xúc tiến đầu tư thực chất và đi vào chiều sâu.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 không tăng dù có sự điều chỉnh giá dịch vụ y tế tại 14 tỉnh, thành phố; tăng trưởng các ngành kinh tế tiếp tục phục hồi, nhất là sản xuất công nghiệp, tháng 4 tăng 7,4%, cao hơn mức 4,2% của quý 1. Tín dụng tăng cao nhất trong 6 năm gần đây, tăng 5% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới, góp vốn cổ phần và đăng ký bổ sung vốn cũng tăng cao trong tháng 4 với 10,6 tỉ USD, tăng 40,5%. Thu ngân sách Nhà nước tăng khá đạt trên 32% dự toán năm, tăng gần 18% so với cùng kỳ.

Trong tháng 4/2017 có thêm gần 40.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký và bổ sung 825.000 tỉ đồng.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại hiện nay, đó là một số ngành kinh tế tiếp tục khó khăn, nhất là công nghiệp, khai khoáng, trồng trọt và chăn nuôi. Tổng cầu phục hồi chậm. Dù gần 40.000 doanh nghiệp mới ra đời nhưng có trên 4.000 doanh nghiệp giải thể và gần 27.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% năm nay cả về phía cung và cầu cần thực hiện quyết liệt hơn.

Về tình hình thị trường, Thủ tướng đánh giá một số lĩnh vực còn bất ổn, nhiều vấn đề quản lý nhà nước còn bất cập, hàng nông sản có giá thấp, đặc biệt là thịt lợn giá thấp kéo dài gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Điều Thủ tướng nhấn mạnh là giá thịt lợn hơi thì thấp, nhưng giá thị trường vẫn cao.

“Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương làm rõ nguyên nhân, có giải pháp khẩn cấp khắc phục, trong đó kể cả khâu giết mổ, vận chuyển, buôn bán, bán lẻ, thị trường, siêu thị để người chăn nuôi đỡ thiệt hại quá lớn. Sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ ngành liên quan phải được chủ động hơn. Do đó phải rà lại quy hoạch, kế hoạch, tình hình chế biến lưu thông, tiêu thụ thuộc phạm vi quản lý, không được để xảy ra những trường hợp tương tự”, Thủ tướng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng GDP nhưng lại tăng trưởng thấp, 4 tháng chỉ tăng 5,1%, thấp hơn cùng kỳ. Trong đó ngành khai khoáng tiếp tục suy giảm.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Xây dựng có giải pháp xử lý tình trạng tồn đọng các sản phẩm như titan, quặng sắt, đá khối, đá ốp lát, và một số mặt hàng khác còn tồn tại lớn, chưa tiêu thụ được, ảnh hưởng đến sản xuất. Cùng với đó là có giải pháp để phục hồi tăng trưởng khu vực công nghiệp-xây dựng theo hướng tái cơ cấu, tập trung vào các ngành chế biến, chế tạo, điện, nước, xây dựng.

Dù có khả quan so với quý 1, nhưng trong tháng 4, việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, cả 4 tháng mới giải ngân được 19% dự toán.

Xuất khẩu nhiều mặt hàng có thế mạnh tăng chậm hoặc giảm, trong đó xuất khẩu gạo và hồ tiêu giảm. Trong khi đó, nhập khẩu một số mặt hàng mà trong nước sản xuất được lại tăng mạnh, như sắt, thép, xăng dầu, hóa chất, thức ăn gia súc, dẫn đến nhập siêu 2,8 tỉ USD trong 4 tháng qua.

Trước thực trạng tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chậm, Thủ tướng yêu cầu tập trung cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp và phải làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vấn đề này. Dù số doanh nghiệp tư nhân tăng mạnh nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã quyết định mở hội nghị doanh nghiệp toàn quốc lần thứ hai để tiếp tục tháo gỡ cho các loại hình doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tướng cũng nêu lên tình trạng kỷ luật hành chính còn chưa nghiêm, còn tình trạng vi phạm về công tác cán bộ, còn trình trạng nhũng nhiễu, lợi ích nhóm, lãng phí.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự tuy được đảm bảo nhưng vẫn xảy ra một số điểm nóng, trong đó có vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Do đó Thủ tướng chỉ đạo phải đảm bảo công tác an ninh trật tự, không để xảy ra các điểm nóng trên phạm vi quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo bước chuyển rõ nét trong từng ngành và lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và giữ gìn an ninh trật tự phạm vi quốc gia. Cùng với đó, các Bộ, ngành cũng phải đề xuất giải pháp để huy động nguồn lực, giải quyết tình trạng đình trệ trong đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư, khơi thông được các nguồn vốn tín dụng, đầu tư tư nhân và có biện pháp kích thích tiêu dùng, xuất khẩu để tạo đà cho tăng trưởng, nhất là với các Bộ liên quan đến sản xuất và tăng trưởng./.

Vũ Dũng/VOV