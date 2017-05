Đó là gợi ý của Thủ tướng khi chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình an ninh trật tự ngày 15.5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Chủ trì cuộc họp, khi nhắc đến các vụ việc khiếu kiện đất đai lâu ngày trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, Thủ tướng cho rằng cần có chuyên đề giải quyết tình trạng này. Thủ tướng đặt vấn đề rằng Bộ TT-TT cần có biện pháp tuyên truyền thế nào, Thanh tra Chính phủ củng cố công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân, không để xảy ra điểm nóng. “Chủ tịch các tỉnh đã đối thoại với dân chưa, đã lắng nghe dân để giải quyết thấu tình, đạt lý chưa, đã đi sát, kiểm tra kết luận của mình đúng sai ra sao”, Thủ tướng bày tỏ và nhấn mạnh tinh thần “4 tại chỗ”, giải quyết các vấn đề, vụ việc ngay ở địa phương, ở cấp cơ sở.

Nêu rõ tinh thần Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu, Thủ tướng cho rằng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự và tổ chức thực hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời các yếu tố có thể dẫn tới mất an ninh trật tự ở địa phương, nhất là tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt địa bàn có vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan đến thu hồi , giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

“An ninh trật tự xấu, kéo dài thì Bí thư, Chủ tịch ở cơ sở đó, địa phương đó, trưởng công an ở đó phải chịu trách nhiệm theo tinh thần Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị. Mình phải nêu trách nhiệm cá nhân chứ trách nhiệm chung chung thì sao được”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại việc triển khai các dự án liên quan đến thu hồi đất. Có chuyên đề giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện khi mới phát sinh, làm sao bảo đảm lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo, xuyên tạc, chống phá. Giải quyết khiếu kiện đất đai phải có lý, có tình, vận động thuyết phục.

Chí Hiếu