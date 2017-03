Thủ tướng Anh Theresa May đã ký bức thư chính thức khởi động tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit.

Bức thư dự kiến sẽ được Đại sứ Anh Tim Barrow tại EU chuyển đến Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU) Donald Tusk vào lúc 18 giờ 30 ngày 29/3 (giờ địa phương), chính thức thông báo về quyết định “ly dị” EU của Anh, bằng cách kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng May sẽ chủ trì một cuộc họp nội các và có bài phát biểu trước quốc hội để xác nhận với các nghị sĩ về tiến trình đếm ngược tới ngày rời khỏi EU. Theo đó, bà May sẽ hứa hẹn “đại diện cho mỗi cá nhân trên toàn Vương quốc Anh” trong suốt quá trình đàm phán rời khỏi EU. “Đó là quyết tâm của tôi trong việc kích hoạt tiến trình này, qua đó đem tới những điều có lợi nhất cho mọi công dân của nước Anh”, bà May nói.

Được biết, trong tối 28/3, bà May đã có các cuộc điện đàm với Chủ tịch EU Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban EU Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, trong các cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng “một châu Âu mạnh mẽ là lợi ích của tất cả các bên và nước Anh vẫn sẽ là một đồng minh tin cậy và gần gũi”.

Điều 50 của Hiệp ước Lisbon sẽ cho phép các bên có 2 năm để đi đến thỏa thuận. Vậy nên, nếu không có gì bất thường xảy ra, Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019 sau 44 năm gắn bó. Tiến trình đàm phán dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 5. Chính phủ Anh nói rằng, họ muốn tiến hành các cuộc đàm phán về Brexit và thương mại cùng lúc nhưng các lãnh đạo EU nói rằng hai vấn đề phải giải quyết riêng rẽ. Phía London khẳng định họ muốn thỏa thuận sớm về quyền của các công dân EU sống tại Anh cũng như quyền của công dân Anh tại các nước EU.