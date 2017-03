Thủ tướng Anh trong lúc vội vã dường như đã định hướng sai trong vài giây trước khi các vệ sĩ hướng bà trở lại nơi chiếc xe chờ sẵn.

Cảnh quay từ một đoạn video cho thấy, Thủ tướng Anh Theresa May đã chay sai hướng sau khi bà được đưa ra khỏi tòa nhà Quốc hội để lên một chiếc Jaguar bọc thép rời đi sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố trên cầu Westminster.

Nguồn video: The Sun

Đoạn video được The Sun đăng tải cho thấy, Thủ tướng được các vệ sĩ và nhân viên an ninh di chuyển rất nhanh tới chiếc Jaguar XJ bọc thép. Một trong số những cận vệ của bà May hô lớn: “Lên xe”.

Bà May trong lúc vội vã dường như đã định hướng sai trong vài giây trước khi các vệ sĩ hướng bà trở lại nơi chiếc xe chờ sẵn.

Chiếc xe chở bà May sau đó đã đưa Thủ tướng Anh tới khu vực an toàn bên Phố Downing (nơi đặt văn phòng Thủ tướng Anh)./.

Hùng Cường/VOV.VN Theo Daily Mail