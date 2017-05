Để giải được những bài toán, câu đố dưới đây, bạn cần vận dụng kiến thức toán học cơ bản hoặc khả năng quan sát, suy luận.

Với quy luật tương tự các phương trình trên, kết quả của phép tính 1 + 1 + 6 là bao nhiêu?

18

21

68

86

Theo quy luật chung, kết quả là số có hai chữ số với chữ số hàng chục bằng số hạng thứ 3, chữ số hàng đơn vị là tổng 3 số hạng.

Từ phép cộng, nhân và trừ giữa mặt cười và mặt buồn, giá trị mặt buồn bằng bao nhiêu?

5

6

7

8

Đây là dạng tìm một số khi biết tổng và hiệu.

Nếu A + B = 76, A = B = 38 thì thương và tích hai số này là bao nhiêu?

1.083 và 3

3 và 1.083

57 và 19

19 và 57

Theo quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu, A = 57, B = 19. 57 : 19 = 3 và 57 X 19 = 1.083.

Hình nào khác nhất?

A

C

D

F

Lục giác bao quanh hình D nhỏ hơn các hình còn lại, bông tuyết quanh nó cấu tạo từ các góc nhọn (những hình khác ở góc tù).

Khi người E lăn quả cầu khuyết, ai sẽ thiệt mạng?

Người A

Người B

Người C

Người D

Căn cứ kích thước quả cầu cùng quãng đường lăn, người D sẽ chết. Quả cầu lăn đến cầu thăng bằng sẽ bị quả cầu nằm sẵn ở đó cản lại, nhưng không thể lăn ngược trở lại do vật cản trên cầu. Do đó, người A, B và C an toàn.

Điền số tiếp theo vào dãy số: 2 - 6 - 1 - 3 - 0,5 - 1,5 - ???

0,75

0,5

0,25

0,075

Dãy chia làm hai phần (2 - 1 - 0,5 và 6 - 3 - 1,5), số sau bằng 1/2 số trước. Như vậy, 1/2 của 0,5 là 0,25.

Tìm số tiếp theo của dãy số 105 - 99 - 90 - 81 - ?

75

72

70

68

Quy luật số sau bằng số trước trừ đi tổng các chữ số của số đó (trường hợp tổng lớn hơn 10 lại cộng tiếp hai chữ số của tổng đó).

Bạn sẽ điền gì vào ô thứ 6 (đáp án không phải là 6)?

7

8

9

R

Đây là ký hiệu trên cần số xe (R - return).

Năm nay, tuổi chú gấp 3 lần tuổi Phương Anh. 10 năm sau, tuổi chú sẽ gấp 2 lần tuổi bạn ấy. Vậy chú bao nhiêu tuổi?

24

30

36

42

Tuổi Phương Anh là x. Theo bài ra(3x +10): (x+10)=2 => x= 10. Như vậy, hiện tại, chú 30 tuổi.

