Tài xế Richard Rojas (áo đỏ) gây ra vụ việc kinh hoàng. (Nguồn: Reuters)

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết thủ phạm lái chiếc "xe điên" gây ra vụ tai nạn tại Quảng trường Thời đại làm 1 người chết và 22 người bị thương là Richard Rojas, 26 tuổi.

Người này sống tại quận Bronx, New York, từng làm việc trong lực lượng Hải quân Mỹ và từng bị bắt giữ do lái xe trong lúc say rượu hồi năm 2008.

Cảnh sát đã phong tỏa một phần khu vực quảng trường này. Mặc dù giới chức New York nhận định đây không phải là một vụ tấn công khủng bố, song chính quyền đã triển khai lực lượng cảnh sát chống khủng bố tới một số điểm trọng yếu của thành phố.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang phối hợp với cảnh sát New York điều tra làm rõ vụ việc. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông de Blassio nói: "Dựa trên các thông tin mà chúng tôi đang có, không có dấu hiệu cho thấy đây là một hành vi khủng bố."

[Tai nạn kinh hoàng ở Quảng trường Thời đại, 14 người thương vong]

Hiện thủ phạm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ điều tra. Các nhân viên điều tra tin rằng, lái xe đã sử dụng chất kích thích trong quá trình điều khiển xe. Theo các nhân chứng, sau tai nạn, người lái xe dường như đã tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị 5 người xung quanh giữ lại để chờ cảnh sát tới xử lý.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực góc đường 45th và Broadway, ngay gần điểm giao nhau giữa đại lộ 7 và đường Broadway. Đây là nơi thường xuyên có đông đảo khách du lịch đến tham quan đi bộ trên vỉa hè.

Quảng trường Thời đại là một trong những địa danh nổi tiếng của Mỹ, nằm giữa Đại lộ 7, đường Broadway, kéo dài từ đường 42th tới 47th, mỗi năm thu hút tới hàng trục triệu du khách tham quan. Cảnh sát tuần tra dày đặc tại khu vực này.

Nhiều vỉa hè được đặt các chướng ngại vật và bồn cây để phòng ngừa các vụ tấn công bằng xe hơi nhằm vào người đi bộ như đã từng xảy ra trong những tháng gần đây ở Anh, Pháp, Đức và Thụy Điển./.