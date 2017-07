Chỉ sau 1 tháng tham gia thử nghiệm uống 2 cốc bia mỗi ngày đã khiến chàng trai sức khỏe loại A gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khiến không ít người lo lắng và hoang mang.

Một chàng trai có các chỉ số sức khỏe đạt loại A, không có các thói quen sinh hoạt xấu và chỉ thỉnh thoảng uống rượu trong 1 vài dịp đặc biệt đã quyết định tham gia 1 cuộc thử nghiệm của trang web Brightside.

Cuộc thử nghiệm yêu cầu chàng trai uống 2 cốc bia mỗi ngày (thay vì 4 ngày/tuần như chuyên gia tư vấn) trong suốt 1 tháng. Sau 30 ngày, các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra sự thay đổi và kết quả đem lại khiến không ít người giật mình.

Tuần đầu tiên

Anh chàng có dấu hiệu thường xuyên nhức đầu, điều chưa từng xảy ra trước đây. Chàng trai tiến hành tự chụp gương mặt mình mỗi ngày để ghi nhận sự thay đổi, khuôn mặt hơi sưng và xuất hiện nhiều quầng thâm dưới mắt.

Khuôn mặt có sự thay đổi sau 1 tháng uống bia.

Tuần thứ 2

Việc đi vào giấc ngủ và thức dậy dường như khó hơn gấp 100 lần so với trước đây. Chàng trai mất ít nhất 40 phút để bắt đầu ngủ và dù đã đặt chuông báo thức liên tục và sáng hôm sau vẫn rất khó để thức dậy đúng giờ. Thậm chí, anh chàng phải mất khoảng 1 giờ, kết hợp với uống 1 ly cà phê đậm đặc mới đủ tỉnh táo để bắt đầu làm việc.

Việc thức dậy buổi sáng khiến anh cảm thấy vô cùng khó khăn.

Tuần thứ 3

Các đồng nghiệp nhận ra chàng trai này trở nên dễ cáu gắt và bực bội hơn hẳn. Chính anh chàng cũng nhận thấy khả năng tập trung và hiệu suất làm việc của mình giảm đi rõ rệt. Trước đây, chàng trai có thể làm việc liên tục 4 tiếng mà không cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau 3 tuần tham gia thử nghiệm, cần nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm việc trong trạng thái uể oải.

Trước đây chàng trai có thể làm việc 4 giờ liên tục, sau cuộc thử nghiệm cứ mỗi tiếng anh lại phải thư giãn.

Tuần thứ 4

Anh chàng có thói quen chạy bộ mỗi sáng trước đây và cố gắng duy trì việc này trong suốt quá trình tham gia thử nghiệm. Tuy nhiên, để làm được điều này, anh chàng đã phải rất cố gắng và quyết tâm mới hoàn thành được. Trước đó, việc chạy khoảng 11km mỗi sáng được thực hiện rất dễ dàng, nhưng sau cuộc thử nghiệm khoảng cách thu lại còn 1 nửa và phải rất khó khăn để hoàn thành.

Đặc biệt, dù không từ bỏ thói quen tập thể dục nhưng chàng trai có biểu hiện tăng cân và mỡ bụng 1 cách rõ rệt.

Các bác sỹ đã đưa các chỉ số và lý giải về những sự thay đổi đối với tình trạng sức khỏe của anh chàng: mặt sưng là do sự tràn của các mạch máu, “bụng bia” là do rối loạn hệ thống nội tiết và chứng mất ngủ là do các vấn đề về thận gây nên.

Tăng cân và bụng bia xuất hiện.

Qua cuộc thử nghiệm này đã chứng minh rằng, dù 2 cốc bia không phải là nhiều nhưng nếu nạp đều đặn mỗi ngày sẽ gây nên rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Bia có nồng độ cồn và tác hại thấp hơn hẳn so với rượu, vì vậy không khó để tưởng tượng ảnh hưởng sức khỏe của việc uống rượu thường xuyên nguy hiểm đến mức nào. Vì vậy, nên tránh sử dụng các loại đồ uống có cồn càng nhiều càng tốt.