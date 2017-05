Thủ thành của nhà đương kim vô địch giải U20 châu Đại Dương, Conor Tracey đã nhận định, U20 New Zealand sẽ gặp khó khăn trong trận mở màn trước U20 Việt Nam.

Vào đầu tuần sau (22/05), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên tại VCK U20 World Cup với U20 New Zealand.

Nhận xét về đối thủ trước trận đấu, thủ thành U20 New Zealand, Conor Tracey cho rằng, U20 New Zealand sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân trước Việt Nam bởi đại diện châu Đại Dương chưa từng thấy U20 Việt Nam đá World Cup.

Thủ thành Conor Tracey cho rằng U20 New Zealand sẽ gặp khó khăn trước U20 Việt Nam (Ảnh: Lâm Thỏa)

“Việc U20 Việt Nam chưa từng được các đối thủ kiểm chứng sức mạnh sẽ là lợi thế cho họ. Thêm nữa là việc được đánh giá cao hơn trong trận mở màn khiến chúng tôi gặp áp lực”- thủ thành Conor Tracy cho biết.

Dù vậy, thủ thành của U20 New Zealand cũng khẳng định, U20 New Zealand không quá căng thẳng trước trận đấu mở màn bởi HLV trưởng đã có sách lược cụ thể. Bên cạnh đó, bảng E khá nhẹ nhàng so với thực lực của U20 New Zealand.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên tờ Tuổi trẻ, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá lạc quan trước đối thủ U20 New Zealand. Vị chiến lược gia người Khánh Hòa cho rằng U20 New Zealand không phải là đội bóng quá khủng khiếp.

“U19 Việt Nam đã từng đánh bại đường kim á quân CHDCND Triều Tiên ở VCK U19 châu Á 2016. Nói vậy để thấy rằng không phải đội bóng nào cũng duy trì được sự ổn định về phong độ, nhất là ở các giải trẻ. Đôi khi chúng ta không lường trước được sự vươn lên và trưởng thành của các cầu thủ nhanh, đôi khi không lường trước được”- HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, U20 Việt Nam đã có trận giao hữu với U20 Vanuatu, một đội bóng có phong cách, lối chơi tương đồng với U20 New Zealand. Do vậy, U20 Việt Nam đã phần nào có được cách khắc chế và nắm bắt được lối chơi của đối phương.

Đăng Huy