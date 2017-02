Tóc Tiên, Thu Minh đã khóc nhớ tới Trần Lập khi học trò cũ của anh trở lại sân khấu The Voice.

Lương Minh Trí, học trò cũ của huấn luyện viên Trần Lập ở mùa đầu tiên, bất ngờ xuất hiện tại vòng Giấu mặt tập 3 The Voice diễn ra tối 26/2 với ca khúc 'When we were young'.

Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh đã quyết định bấm chọn. Khi quay ghế lại, Thu Minh rưng rưng xúc động khi nhớ đến người đồng nghiệp quá cố Trần Lập.

Cô nói: "Em làm cho chị cảm giác rất bồi hồi khi nhớ lại một người anh, một người đồng nghiệp từng ngồi đây. Anh ấy mãi mãi là một chiến binh tuyệt vời". Tóc Tiên cũng rớt nước mắt khi nghe chia sẻ của Thu Minh.

Ở phần nhận xét, Tóc Tiên cho biết bị thuyết phục bởi giọng hát của Minh Trí không chỉ ở kỹ thuật mà còn ở sự tình cảm, trầm ấm. Cuối cùng Minh Trí quyết định phụ lòng Tóc Tiên để về với đội của Noo Phước Thịnh.

