Quyết định loại thí sinh được đánh giá hát hay, tài năng để cứu thí sinh kém nổi trội hơn Thu Minh đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ cộng đồng mạng.

Tiết mục trình diễn Queen of the night của Tùng Anh - Hồng Ngọc:

Tối 2/4, tập cuối cùng Vòng đối đầu The voice - Giọng hát Việt lên sóng VTV3. Cặp đôi Tùng Anh - Hồng Ngọc đến từ team Thu Minh gây bất ngờ cho khán giả. Cả hai chứng tỏ độ "quái" của mình khi thể hiện ca khúc opera nổi tiếng Queen of the night được phối mới trên nền nhạc điện tử.

HLV Tóc Tiên dành sự ngưỡng mộ cho Thu Minh với sự ấn tượng dành cho Hồng Ngọc. Trong khi đó, Đông Nhi phải "ngả mũ" trước phần trình diễn này. Thu Minh hãnh diện về các học trò vì cô hiểu để tập luyện một bản opera trong khoảng thời gian hạn chế là điều không phải ai cũng làm được.

Giọng ca phi giới tính Tùng Anh và Hồng Ngọc sở hữu tiết mục ấn tượng đêm thi.

Thế nhưng trong phần công bố kết quả, trái với dự đoán của nhiều người, Thu Minh đã chọn Tùng Anh và để Hồng Ngọc ra đi. Trước khi đưa ra quyết định này, cô đã trực tiếp lên sân khấu giải thích rõ lý do.

Theo đó, nữ HLV nhận định với màn trình diễn này, Hồng Ngọc rõ ràng là người có phong độ tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng để bước tiếp. Tuy nhiên, cô hy vọng nữ thí sinh hãy nhường cơ hội đi tiếp lại cho đối thủ vì ở Tùng Anh còn nhiều tiềm năng để có thể khai thác. Nữ HLV cũng không quên bày tỏ cô muốn bất cứ thành viên nào trong đội của mình dù là ra về cũng đều phải khiến khán giả tiếc nuối.

Trái với suy nghĩ của Thu Minh, nhiều bình luận phản đối từ cộng đồng mạng đã liên tiếp nổ ra. Hầu hết ý kiến đều bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của nữ ca sĩ cũng như tính chất công bằng của cuộc thi kể từ sau nhiều quyết định loại thí sinh gây bất ngờ của các HLV ở những đêm thi trước.

Những bình luận tiêu cực xung quanh quyết định loại thí sinh của Thu Minh trên fanpage Giọng hát Việt.

Cặp thí sinh Duy Anh - Bảo Trâm mở màn đêm thi.

Mở đầu đêm thi, team Đông Nhi mang đến ca khúc Dù tình phôi pha được thể hiện bởi cặp thí sinh Duy Anh - Bảo Trâm. Tóc Tiên dành lời khen cho sự kết hợp này nhưng cho rằng hai thí sinh vẫn chưa làm hết sức của mình. Đông Nhi đã trao tấm vé đi tiếp cho Bảo Trâm vì cảm nhận nữ thí sinh không chỉ nổi bật về tài năng mà trên hết là một hình tượng có thể truyền cảm hứng đến nhiều người.

Màn đối đầu giữa Đoàn Thanh - Ngọc Kayla - Công Ninh.

Đội Đông Nhi tiếp tục chào sân với bộ ba thí sinh Đoàn Thanh - Ngọc Kayla - Công Ninh cùng bản mashup Bài ca tuổi trẻ - Price tag. Lựa chọn thể hiện với tinh thần sảng khoái, máu lửa, cả ba thí sinh vẫn chưa mang đến sự bùng nổ như mong đợi từ HLV. Noo Phước Thịnh đánh giá tiết mục chỉ dừng lại ở mức độ góp vui đơn thuần. Đông Nhi quyết định chọn Ngọc Kayla là người tiếp tục đồng hành cùng team mình.

Hai đối thủ ngang tài ngang sức Phương Mai - Hải Linh.

Hai nhân tố cuối cùng trong team Tóc Tiên là Phương Mai - Hải Linh, một cặp đôi có màu âm nhạc khá đồng đều. Thể hiện ca khúc Buông đậm chất R&B và Hip Hop, ngoài việc khoe giọng hát có âm sắc riêng, giàu sức truyền cảm, cả hai còn thể hiện một đoạn rap đốt nóng sân khấu. Trước những lời góp ý từ 3 HLV còn lại, Tóc Tiên quyết định lựa chọn Phương Mai đi tiếp.

Cặp thí sinh cuối cùng của team Noo Phước Thịnh.

Hiền Mai - Thanh Nga từ team Noo Phước Thịnh mang đến không gian lắng đọng khi thể hiện lại bản hit gắn liền với tên tuổi Phương Thanh - Ta chẳng còn ai. Cả hai thí sinh dù cố gắng nỗ lực thoát khỏi cái bóng của đàn chị nhưng việc trưng trổ nốt cao hay phô diễn quãng giọng đã không mang lại hiệu quả. Nam HLV Noo Phước Thịnh quyết định đi tiếp cùng Hiền Mai.

Đặc biệt, tập cuối vòng Đối đầu các HLV sẽ được quyền "cứu" 1 thí sinh đã bị loại trong team của mình để bước tiếp vào vòng trong. Kết quả, Thu Minh chọn Mỹ Linh, Đông Nhi chọn Thu Hà, Tóc Tiên chọn Hải Anh và Thanh Nga là thí sinh may mắn được giữ lại của team Noo Phước Thịnh.

Quốc Toản