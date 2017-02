Nữ HLV nghẹn ngào khi nhớ lại hình ảnh người đồng nghiệp cũ trên ghế nóng The Voice mùa 1.

Trong tập 3 của The Voice được phát sóng tối 26/2, khán giả đã có có những giây phút lắng đọng khi gặp lại gương mặt quen thuộc Lương Minh Trí. Anh là học trò của cố nhạc sĩ Trần Lập tại The Voice mùa đầu tiên. Thể hiện ca khúc When we were young và khiến HLV Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh bấm nút.

HLV Thu Minh vô cùng xúc động và bồi hồi nhớ người đồng nghiệp từng ngồi chung ghế nóng: “Người anh của chúng ta, mãi mãi anh ấy là một chiến binh, một người đàn ông tuyệt vời. Trong cách hát và cách nói chuyện, thần thái của em, chị thấy được những điều mà em đã học hỏi được suốt bao nhiêu năm nhưng vẫn còn đó ở trong em”. Nghe lời chia sẻ này, Tóc Tiên cũng rưng rưng nước mắt. Và sau những lời khen của các HLV, Lương Minh Trí quyết định về team Noo Phước Thịnh.

Chàng trai có giọng hát phi giới tính Tùng Anh khiến người nghe nổi da gà khi thể hiện bài hit của chính HLV Thu Minh mang tên Mong anh về bằng giọng nữ cùng những nốt lên cao ấn tượng. Tiết mục dễ dàng chinh phục được 4 HLV. Đặc biệt, Thu Minh còn lên sân khấu song ca cùng chàng sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia những câu phiêu khiến cả trường quay phấn khích.

Sau màn song ca ngẫu nhiên, Thu Minh chia sẻ sự khâm phục vì chưa bao giờ cô thấy một giọng ca phi giới tính lại có tư duy đến trường để học bài bản. Cô cho rằng Tùng Anh như một viên ngọc, tuy nhiên cần phải nhờ vào tay người mài dũa và cô nhấn mạnh mình sẽ là người làm điều đó. Với lời thuyết phục này, HLV dày dặn kinh nghiệm nhất giành được thí sinh sáng giá.

Ngô Lan Hương mang đến sự trẻ trung cho Biệt ly, ca khúc kinh điển từ thập niên 1930. Với sự dễ thương trong giọng hát cùng ngoại hình đáng yêu, thí sinh 18 tuổi khiến cả trường quay phấn khích và chinh phục được HLV Đông Nhi và Tóc Tiên.

Để giành giật thí sinh chất lượng về đội, hai nữ HLV liên tục đưa ra những lý lẽ thuyết phục. Đông Nhi chia sẻ: "Một khi đã quyết định bấm, chị sẽ làm được nhiều điều cho em". Riêng Tóc Tiên cho rằng: "Vì tuổi đời còn nhỏ nên thể hiện Biệt ly rất ngây thơ, trong sáng. Chị sẽ cho em thêm nhiều cảm xúc, nhấn nhá". Kết quả, cô bé 18 tuổi đã chọn về đội của Tóc Tiên.

Phạm Văn Minh, 24 tuổi, hiện là kỹ sư điện tử du học từ Pháp về. Anh thể hiện ca khúc S'il Suffisail D'aimer bằng tiếng Pháp với chất giọng vang, sáng và chinh phục được HLV Thu Minh và Đông Nhi. Dù được nữ ca sĩ Vì ai vì anh dành cơn mưa lời khen có chất giọng đẹp, cao độ chuẩn xác, nhả chữ, thả nốt mượt mà và rất cuốn hút, nhưng thí sinh lại từ chối để về đội còn lại. Trước đó, Thu Minh thằng thắn phân tích những điểm ưu lẫn nhược điểm của thí sinh này.

Trần Thị Huyền Dung tự tin thể hiện bài hát Gửi người yêu cũ. Bản hit của Hồ Ngọc Hà với bản phối mới cùng cách thể hiện tình cảm, dạt dào cảm xúc của cô gái 23 tuổi chinh phục được 4 HLV. Đông Nhi khẳng định với ngoại hình và giọng hát này, cô sẽ làm được rất nhiều điều cho thí sinh. Trong khi đó, Noo Phước Thinh dụ dỗ sẽ giúp Huyền Dung song ca với Hồ Ngọc Hà. Thu Minh và Tóc Tiên cũng thể hiện sự ao ước để có giọng ca này trong team nhưng cô quyết định đầu quân về team Đông Nhi.

Hoàng Mỹ Linh đến từ Thái Bình với ca khúc Love on top chinh phục được Đông Nhi và Tóc Tiên. Quá phấn khích trước phần trình diễn, bạn gái Ông Cao Thắng liền khẳng định: “Chị yêu em. Người cho em được định hướng tốt chỉ có thể là chị”. Lúc này Tóc Tiên lên tiếng: “Chị không cho em được gì hết ngoài sự tự tin”. Sau một hồi tranh đấu căng thẳng, "cô bé hạt tiêu" Hoàng Mỹ Linh quyết định về đội Tóc Tiên.

Nguyễn Thảo Phương, 22 tuổi đến từ Tuyên Quang thể hiện ca khúc nổi tiếng Something's got a hold on me. Với chất cổ điển và khả năng hát tiếng Anh, cô thuyết phục được HLV Đông Nhi. Sau khi quay ghế, ba HLV còn lại đều tỏ ra tiếc nuối.

Sau Thảo Phương, Đông Nhi tiếp tục có chiến binh mạnh mẽ khác là chàng trai Nguyễn Đức Tài. Với ca khúc Nấc thang lên thiên đường, anh mang đến sự lãng mạn, nhẹ nhàng bao trùm cả trường quay. Tuy nhiên, Đông Nhi chỉ ra tiết mục vẫn còn lỗi, nhiều nốt cao không đủ lực.

Cựu thí sinh The Voice Kids Ngô Anh Đạt mang đến bất ngờ cho khán giả qua ca khúc nổi tiếng Halo và chinh phục được 3 HLV trẻ. Đông Nhi hào hứng nhận xét chàng trai 16 tuổi là nhân tố đặc biệt vì nhỏ tuổi nhưng có một giọng hát khủng. Noo Phước Thịnh cho rằng cách hát của Anh Đạt rất giống anh và mong cậu bé sẽ về với đội của mình. Kết quả, cậu bé nhỏ tuổi đã chọn về đội nam HLV duy nhất.

Phan Duy Anh mang đến một ca khúc quen thuộc Phía sau một cô gái. Sau khi nghe chất giọng nhẹ nhàng, da diết, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên đã bấm nút quay lại. Thí sinh cho biết thế mạnh và ưu điểm của mình là quãng rộng nên về đội của Đông Nhi.

Cô nàng xinh đẹp, cá tính Trần Hải Linh khi chất giọng lạ tai cùng đoạn rap cực chất với ca khúc Quay lưng. Với lời nhấn mạnh có cùng cá tính mạnh mẽ giống thí sinh, Tóc Tiên giành chiến thắng trước đàn chị Thu Minh.

Phương Giang