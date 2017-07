Còn Hoàng Oanh từ đầu chương trình tới giờ, cô luôn luôn là thí sinh an toàn và bị giám khảo nhận xét là một màu, cô đã thực sự không có những sự nổi bật cũng như những bước tiến vượt trội trong quá trình tham gia mùa giải All Stars và đó cũng chính vì lí do đó đã khiến cô phải rời khỏi chương trình

Tập 6 kết thúc trong "hòa bình" của nhà chung, drama tạm nhường chỗ cho những thử thách ngày càng khó khăn và đúng tầm chương trình người mẫu Việt Nam –Vietnam's Next Top Model All Stars 2017. Trong tuần nay, top 9 đã buổi học “giải phóng hình thể với nhạc” dưới sự hướng dẫn của Kiện tướng Khiêu vũ Quốc tế Khánh Thi. Lớp học dường như trôi qua một cách vui vẻ và nhộn nhịp cho đến khi cô giáo Khánh Thi phải nổi nóng lên vì Cao Thiên Trang tự ý ra ngoài lấy nước uống. Trong thừ thách lần này, chiến thắng thuộc về Nguyễn Hợp vì sự thể hiện và cách xử lý chiếc vày xòe theo đúng ý của giám khảo, chiến thắng cá nhân bất ngờ đầu tiên của Nguyễn Hợp Ở tập này, top 9 phải đối diện với thử thách chụp ảnh động (Cinemagraph), các cô gái phải tạo dáng trên chiếc thang dây và chịu tác động từ nước với yêu cầu đưa ra là cơ thể bất động để có thể có được tấm ảnh động như chủ để đưa ra. Lại một lần nữa, Cao Thiên Trang bị sợ hãi xâm lấn, chiếc thang dây này đã thực sự làm khó Cao Thiên Trang khi liên tục trựot té và đôi tay không đủ lực để giúp cho cô được những dáng đẹp. Cũng chính vì nỗi sợ của Cao Thiên Trang đối với chiếc thang dây này quá lớn đã làm cho thầy Nam Trung không mấy hài lòng và phải lớn tiếng. Với sự nỗ lực không ngừng, Chà Mi cuối cùng đã giành chiến thắng và mang lại một tuần thống lĩnh nhà chung cho #teamao. Cao Thiên Trang và Hoàng Oanh chính là hai cái tên cuối cùng đứng trước nguy cơ bị loại. Cao Thiên Trang đã bị chính nỗi sợ của mình kìm hãi lại phần thể hiện và khiến cho giám khảo Nam Trung liên tục nhắc nhở. Tuy nhiên, sự cố gắng từ những tuần trước đã giúp cô có tấm vé cuối cùng vào nhà chung. Hoàng Oanh từ đầu chương trình tới giờ luôn là thí sinh an toàn và bị giám khảo nhận xét là một màu, cô đã thực sự không có những sự nổi bật cũng như những bước tiến vượt trội trong quá trình tham gia mùa giải All Stars và đó cũng chính vì lí do đó đã khiến cô phải rời khỏi chương trình