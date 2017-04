Theo một lãnh đạo người Kurd ở Iraq, thủ lĩnh tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã bắt 17 kẻ đánh bom xe tự sát và 300 chiến binh khủng bố để mở đường máu để giúp hắn thoát thân khỏi Mosul.

Cuộc trốn chạy diễn ra sau khi phía Đông Mosul vốn do IS kiểm soát thất thủ, rơi vào tay các lực lượng an ninh Iraq. Sau chiến thắng này, Iraq mở cuộc tấn công cuối cùng vào Tây Mosul nhằm quét sạch IS ra khỏi đất nước vào ngày 19.2 và thủ lĩnh IS đã phải bỏ thành trì này, chạy thoát thân.

"Thủ lĩnh IS đã điều 17 kẻ đánh bom xe tự sát tại Mosul và khoảng 300 chiến binh từ Syria tới mở đường máy để thoát khỏi thành phố trong vài giờ. Đó là một cuộc chiến rất khốc liệt", ông Fuuad Hussain, Chánh văn phòng của thủ lĩnh chính quyền tự trị người Kurd ở Iraq tuyên bố.

Ông cũng cho biết rằng, một cuộc đào thoát như vậy rất khó khăn và IS đã phải chịu tổn thất rất lớn để giúp Abu Bakr al-Baghdadi thoát thân an toàn.

Theo Sofia Amara, một đạo diễn phim tài liệu từng làm một bộ phim về thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tin rằng, đặc nhiệm tinh nhuệ của IS đã để xổng mất Baghdadi chỉ vài phút sau khi hắn chạy khỏi Mosul.

Một thiếu nữ trẻ tên là Suzanne, xuất hiện trong bộ phim của Amara tiết lộ rằng, cô bị bắt giữ làm nô lệ tình dục cho Baghdadi năm ngoái.

Theo Suzanne, Baghdadi có rất nhiều vợ và các bà vợ của hắn không ngừng hãm hại lẫn nhau để giành được sự chú ý của Baghdadi. Thiếu nữ trẻ cũng cho biết, IS thường dâng các cô gái trẻ bị bắt làm nô lệ tình dục tới cho Baghdadi và khi đó, tên này chỉ ở trong nhà chứ không ra ngoài. Baghdadi cũng được cho là chưa từng ra chiến trường.