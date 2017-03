Thông tin Hà Nội sẽ nghiên cứu biện pháp thu hồi 2,5 triệu xe máy cũ nát đã khiến dư luận chú ý và thể hiện sự đồng tình, ủng hộ. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một ý tưởng mới, táo bạo để bảo vệ môi trường và an toàn giao thông; rất cần thiết đối với sự phát triển của Thủ đô.

Trong nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn và mất an toàn giao thông do xe máy gây ra ngày một gia tăng. Đối với những chiếc xe máy đã cũ nát đang lưu thông trên đường thì hệ lụy của nó lại càng nặng nề hơn.

Lo ngại hơn, trên những chiếc xe máy cũ nát này lại chở rất nhiều hàng hóa, đồ đạc, nhiều người chạy xe bất cẩn, luôn là mối hiểm họa tiềm tàng đối với an toàn giao thông của các phương tiện khác. Rõ ràng là việc lưu thông của những chiếc xe máy cũ nát không phù hợp với một đô thị văn minh, hiện đại.

Do vậy việc thu hồi hay cấm lưu thông những chiếc xe máy cũ nát là một việc làm đồng bộ với việc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; trong đó đặt mục tiêu an toàn cho người điều khiển phương tiện, người đồng hành trên đường là trên hết.

Có ý kiến cho rằng, nước ta chưa có quy định về tuổi thọ dành cho xe máy nên chưa có chuẩn để loại bỏ xe cũ nát. Ảnh: DT-TTXVN

Tuy nhiên với cách nhìn ở nhiều góc độ khác nhau, có ý kiến cho rằng, nước ta chưa có quy định về tuổi thọ dành cho xe máy; cũng như chưa có quy định về kiểm định xe máy để kiểm tra khí thải nên chưa có chuẩn để loại bỏ xe cũ nát. Nhìn ở một góc độ khác lại thấy, những chiếc xe cũ nát vốn chủ yếu của người nghèo, nên việc thu hồi những chiếc xe như vậy sẽ làm cho người nghèo thêm khó khăn hơn trong cuộc mưu sinh.

Nhìn một cách khái quát, TP Hà Nội có khoàng 6 triệu xe máy, bình quân 1 hộ gia đình có gần 2 xe máy. Như vậy, số xe cũ nát lưu thông trên đường đã chiếm gần 40%. Theo thời gian, tỷ lệ này lại tăng cao hơn; cũng đồng nghĩa với những rủi ro về an toàn giao thông, tình trạng ô nhiễm môi trường do xe máy gây ra ngày càng tăng lên. Do vậy, việc đưa ra ý tưởng thu hồi các loại xe cũ nát là một việc cần thiết và cần nhanh chóng phải bắt tay vào nghiên cứu để tìm ra các giải pháp khả thi. Nếu chủ quan, từng năm một trôi qua, thì tình hình giao thông sau 5 năm nữa ở Hà Nội sẽ như thế nào với những dòng xe máy cũ nát lưu thông?

Không chỉ là xe máy cũ nát, mà xe máy nói chung cũng đang tiến tới giới hạn về thời gian lịch sử. Bởi không một thành phố văn minh nào người dân có thể dùng phương tiện giao thông chủ yếu là xe máy. Nhiều thành phố lớn, hiện đại trên thế giới đã cấm xe máy. Tất nhiên, để cấm xe máy cần phải có lộ trình tính bằng thập kỷ.

Những ý kiến nhiều chiều đã phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau trước một chủ trương chưa có tiền lệ của TP Hà Nội; góp phần tìm ra tiếng nói đồng thuận, thống nhất; nhằm xây dựng một hệ thống các giải pháp mang tính khả thi cao. Những luật lệ chưa có cần phải bổ sung, hoàn thiện để luật đi cùng cuộc sống. Vấn đề còn lại là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân; đặc biệt là dân nghèo. Trong đó chính quyền thành phố cũng cần tính đến việc hỗ trợ người nghèo bị thu hồi xe máy cũ nát.

Một ý tưởng mới bao giờ cũng cần tư duy khoa học và cách làm khoa học. Việc thu hồi xe máy cũ nát là một vấn đề liên quan đến hàng triệu gia đình; là việc sẽ nảy sinh nhiều phức tạp khi tiến hành. Nhưng chỉ khi nào đường phố Hà Nội không còn những xe máy cũ nát lưu thông thì lúc đó lộ trình cấm xe máy ở thủ đô mới có cơ hội xuất hiện.

Nguyễn Quang Vinh (TTXVN)