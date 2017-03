Sau khi qua vòng hồ sơ, một ứng viên đã được Google gửi email nói rõ những kiểu câu hỏi có thể xuất hiện trong vòng phỏng vấn, cách chuẩn bị chúng và gợi ý tài liệu để đọc thêm.

Tháng 8/2015, một người bạn của Sujay Maheshwari – nhân viên website tuyển dụng Recruiting nộp đơn làm giám đốc sản phẩm tại Google. Sau vòng hồ sơ, người này nhận được email từ người phụ trách tuyển dụng, dặn dò kỹ lưỡng những gì nên chuẩn bị cho vòng phỏng vấn qua điện thoại với một lãnh đạo cấp cao.

Khi Maheshwari xem email đó, anh cho biết: "Tôi cảm thấy không thể tin nổi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một email khiến mình có cảm giác người tuyển dụng làm việc cho ứng viên hơn là cho công ty như thế này".

Trong email, người tuyển dụng nói rõ những kiểu câu hỏi có thể xuất hiện, cách chuẩn bị chúng và gợi ý các website, blog nên đọc trước khi phỏng vấn.

Google nổi tiếng với vòng phỏng vấn có những câu hỏi hóc búa. Ảnh: Glassdoor

Maheshwari cho rằng cách tiếp cận này thực sự có rất nhiều ý nghĩa. Người tuyển dụng đã làm hết sức có thể để giúp ứng viên chiến thắng. Và nếu họ đỗ, điều này cũng là chiến thắng với cả công ty.

"Dĩ nhiên đây chỉ là một ví dụ. Chúng ta không thể kết luận nhân viên tuyển dụng nào của Google, với bất kỳ vị trí nào, cũng gửi email tương tự. Nhưng những người khác cũng nên làm như họ. Bạn tôi đã không trúng tuyển. Nhưng tôi rất muốn chia sẻ email này với mọi người", anh cho biết.

Dưới đây là nội dung email, được đăng trên Business Insider:

Giới thiệu về vị trí quản lý sản phẩm

Công việc của người này là đưa ra các sản phẩm và tính năng mới, có lợi cho người dùng và cả việc kinh doanh của công ty. Họ là người quản lý sản phẩm, lãnh đạo các nhóm nhân viên để hình thành ý tưởng, xây dựng sản phẩm và đưa chúng vào thị trường….

…Chúng tôi không tuyển người cho một sản phẩm cố định, mà cho rất nhiều sản phẩm. Vì thế, anh sẽ được phỏng vấn bởi người đã làm việc tại rất nhiều dự án. Họ sẽ đánh giá về sở thích, hoàn cảnh của anh…

Nội dung phỏng vấn

Vị trí Giám đốc Sản phẩm của Google sẽ cần 5 phần:

Thiết kế sản phẩm: Anh phải biết cách phục vụ người dùng tốt nhất. Một số câu hỏi mẫu là:

Anh sẽ cải thiện Google Maps thế nào?

Anh sẽ giảm kích cỡ lưu trữ của Gmail thế nào?

Anh sẽ cải thiện hoạt động tìm kiếm nhà hàng ra sao?

Sản phẩm nào của Google anh yêu thích nhất? Tại sao?

Phân tích: Vị trí này cần phải rất giỏi làm việc với các con số. Anh phải định nghĩa thế nào là thông số phù hợp. Phải hiểu được kết quả của các lần thử nghiệm và ra quyết định phù hợp…

Một số câu hỏi là:

Có bao nhiêu iPhone được bán tại Mỹ mỗi năm?

Nếu phụ trách Google Glass bản Doanh nghiệp, anh sẽ theo dõi thông số nào? Làm thế nào để biết sản phẩm thành công hay không?

Sự phù hợp về văn hóa: Giám đốc Sản phẩm của Google sẽ phải lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng. Họ là kiểu người thích hành động và hoàn thành mọi việc. Nếu làm cho công ty khác, họ có lẽ sẽ là CEO. Một số câu hỏi mẫu là:

Tại sao anh lại chọn Google?

Tại sao lại chọn vị trí này?

Kiến thức chuyên môn: Để lãnh đạo nhân viên, anh cần có tầm ảnh hưởng và uy tín với các kỹ sư. Trong vòng phỏng vấn, một thành viên kỳ cựu của nhóm kỹ sư sẽ đánh giá khả năng chuyên môn của anh. Câu hỏi mẫu có thể là:

Hãy viết một thuật toán phát hiện xung đột trong cuộc họp

Chiến lược: Vị trí này cần người thành thục với các vấn đề về kinh doanh. Anh không nhất thiết phải có kinh nghiệm hay được đào tạo, nhưng cần sự nhạy bén và ra quyết định nhanh chóng. Một số câu hỏi mẫu là:

Nếu là CEO của Google, anh có lo ngại về Microsoft không?

Anh cũng nên chuẩn bị cho các câu hỏi hành vi, như: "Hãy kể lại một lần anh gây ảnh hưởng lên nhóm kỹ sư để xây dựng một tính năng nào đó". Gần đây, những người phỏng vấn khá chuộng loại câu hỏi này.

Những thứ sẽ không có trong buổi phỏng vấn

Những câu hỏi cân não, như bài toán logic, hiếm khi được dùng hiện nay trong việc chọn Giám đốc Sản phẩm. Do bộ phận nhân sự của Google nhận thấy mối liên quan giữa hiệu quả làm việc và khả năng giải các bài toán phức tạp là thấp.

Ví dụ về bài toán logic:

Hãy nhân nhẩm 27 với 27, không dùng máy tính, không dùng giấy

Tung một con xúc xắc. Xác suất lần 2 ra số lớn hơn lần một là bao nhiêu?

Nên chuẩn bị những gì?

Đọc các blog về công nghệ, như Stratechery.

Về thiết kế sản phẩm: Hãy tập điều khiển các buổi thảo thuận về thiết kế sản phẩm (thử phương pháp CIRCLES theo link sau đây…). Hãy bắt đầu với nhân vật và tình huống sử dụng cụ thể. Ưu tiên giải pháp đột phá. Người phỏng vấn đang đánh giá khả năng sáng tạo của anh đấy. Cứ vẽ lên bảng trắng để minh họa ý tưởng tốt hơn. Anh có thể tải công cụ như Balsamiq để luyện tập. Anh cũng nên nghiên cứu các giao diện website và di động phổ biến để tìm cảm hứng.

Kiến thúc chuyên môn: Phỏng vấn qua điện thoại thì khó hỏi về lập trình. Nhưng nếu anh được mời đến tận công ty, điều này là bắt buộc. Họ không đòi hỏi anh có kỹ năng hoàn hảo, nhưng cũng cần nắm đủ các khái niệm kỹ thuật để làm việc tốt hơn. Một trong những trang ưa thích của tôi để tìm câu hỏi là How to Ace the Software Engineering Interview.

Phân tích: Hãy chuẩn bị cho các câu hỏi ước lượng và phần phân tích kết quả đo lường

Chiến lược: Hãy sử dụng một mô hình để cấu trúc bài thuyết trình của anh. Nếu không thạo việc này lắm, hãy bắt đầu với mô hình 5 áp lực của Porter.

Văn hóa: Hãy đọc các triết lý kinh doanh của Google, xem lại nguyên tắc thiết kế Android. Anh có thể đọc thêm một số cuốn, như "In the Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives" của Steven Levy.

Theo VNE