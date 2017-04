Thiếu tá Đặng Quang Niềm - Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về môi trường Công an Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ trên 500 kg đùi gà, cánh gà và mực ống đã quá hạn sử dụng.

Lực lượng chức năng kiểm tra số thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về môi trường Công an Hà Tĩnh đã phát hiện tại kho đông lạnh Thắng Hiền (ở tổ dân phố Châu Phố, phường Sông Trí, TX. Kỳ Anh) do bà Nguyễn Thị Hiền làm chủ có biểu hiện nghi vấn kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Chiều 27/4, lực lượng cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra kho đông lạnh Thắng Hiền, qua đó phát hiện 500 kg thực phẩm gồm: đùi gà, cánh gà đã quá hạn sử dụng trên 1 năm, được nhập khẩu từ nước ngoài; 136 kg mực ống đã đổi màu, bốc mùi và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, số đùi và cánh gà nói trên được mua từ Hà Nội đưa về tiêu thụ trên địa bàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Hùng