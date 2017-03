Hơn 30 thanh niên sắp lao vào nhau hỗn chiến thì bị công an ập đến. Tất cả cuống cuồng tháo chạy để lại hiện trường cả bó dao, rựa, súng...

Công an thu giữ bó dao, rựa... tại hiện trường sau khi 2 nhóm thanh niên bỏ chạy (ảnh: B.A)

Sáng 16.3, thông tin từ Đội cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang kịp thời ngăn vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên vào tối 15.3. Hàng chục hung khí nguy hiểm do 2 nhóm thanh niên mang theo đã bị công an thu giữ.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, khoảng 22 giờ ngày 15.3, Lê Minh Hải (19 tuổi, trú P. Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cùng nhiều thanh niên khác kéo đến bãi đất trống trên địa bàn thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang). Tại đây, một nhóm thanh niên trú tại xã Phước Đồng (TP Nha Trang) đã có mặt.

Phát hiện hơn 30 thanh niên xe máy và cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm đang gây hấn, người dân đã báo công an.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát 113 đã điều động ngay 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với tổ công tác Công an xã Vĩnh Ngọc cơ động đến hiện trường. 30-40 thanh niên tay cầm dao, mác, rựa súng đang chuẩn bị đánh nhau. Nhận thấy tình hình phức tạp, Tiểu đoàn cảnh sát cơ động của Bộ Công an đóng ở gần đó đươc điều động vây bắt các đối tượng.

Thấy công an xuất hiện các đối tượng nháo nhào tháo chạy theo nhiều hướng.

Lực lượng công an đã vây bắt 5 đối tượng, thu giữ 20 cây rựa, 9 đao, 3 súng bắn cá, 7 cây mác, 1 súng điện và 1 súng bắn đạn chì, 5 xe máy….

Nhiều loại súng nguy hiểm các đối tượng bỏ lại khi bị công an vây bắt (ảnh: B.A)

Tại cơ quan công an, Lê Minh Hải khai, một người tên Long (chưa rõ lai lịch) rủ đi đánh nhau với nhóm thanh niên xã Phước Đồng, TP. Nha Trang nên kéo thêm anh em đến đây để thanh toán nhau.

B.An