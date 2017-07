Ngày 26/7, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện và thu giữ hơn 39 m3 gỗ giáng hương không rõ nguồn gốc, trong hai thùng container vận chuyển trái phép trên hai xe ô tô đầu kéo.

Hiện toàn bộ tang vật vụ án đang được tạm giữ tại Công an huyện Ngọc Hồi phục vụ điều tra, làm rõ.

Số gỗ bị tạm giữ tại Công an huyện Ngọc Hồi. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm công tác trấn áp tội phạm, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an, và Đội 2, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, tiến hành kiểm tra hai xe ô tô đầu kéo từ nước Lào nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Đó là xe đầu kéo biển kiểm soát 43C-105.77 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 43R-017.54 do lái xe Lê Trung Quý (35 tuổi, trú tại phường An Hòa 2, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 43C-073.91 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 43R-007.56 do Nguyễn Triệu Nam (42 tuổi, trú tại Vĩnh Thụy, Vinh Linh tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Kiểm tra, phát hiện bên trong hai thùng container của hai xe đầu kéo có chứa 39,451 m3 gỗ hộp chủng loại giáng hương (nhóm 2A), gồm 209 hộp gỗ và tám tấn mủ cao su khô.

Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa nói trên nên Công an huyện Ngọc Hồi tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để điều tra làm rõ.

Hải quan Kon Tum tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết: Đây là lô hàng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và dịch vụ Xuân Anh (địa chỉ tại 16/16 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) khai báo tại tờ khai số 101511191240 mở ngày 17/7/2017 và được thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y lúc 17 giờ 39 phút, ngày 17/7/2017.

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa thông quan gồm 53,56 tấn cà phê nhân, được đi qua luồng vàng (không phải kiểm tra hàng hóa mà chỉ làm thủ tục kiểm tra tờ khai). Doanh nghiệp này mở tờ khai qua Cửa khẩu Bờ Y lần đầu ngày 24/5/2017, đã có 4 lần chở hàng hóa qua cửa khẩu, hàng hóa là mủ cao su tận thu chở từ Lào về Việt Nam.

Ngành chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

