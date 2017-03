Với án phạt của Ban kỷ luật VFF, trận Hải Phòng – Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 8 Toyota V-League chiều nay đã diễn ra trên sân không có khán giả.

Trước đó, ở vòng 6 V-League, trong trận tiếp Hà Nội FC, các CĐV Hải Phòng đua nhau lăng mạ trọng Hiền Triết bằng những lời lẽ rất khó nghe. Sau trận đấu, nhiều CĐV Hải Phòng còn mở cửa sổ phòng họp báo để tiếp tục chửi trọng tài và cả các cầu thủ đội khách. Chưa hết, khi các cầu thủ Hà Nội FC chuẩn bị ra về, họ còn bị các CĐV quá khích quây ở ngoài cổng sân vận động, buộc lực lược an ninh phải can thiệp.

Ban kỷ luật VFF đã buộc phải đưa ra án phạt cấm sân 1 trận với CLB Hải Phòng, khiến trận đấu giữa đội bóng đất Cảng và Quảng Nam chiều nay diễn ra trong cảnh trống vắng người xem.

Đây không phải lần đầu tiên Hải Phòng bị nhận án phạt thi đấu trên sân không có khán giả. Trước đây, CĐV Hải Phòng còn bị cấm vào cả sân khách để cổ vũ cho đội nhà vì sự cuồng nhiệt một cách thái quá, bất chấp luật lệ.

Tuy nhiên, ngay cả khi án phạt được thực hiện nghiêm túc, thì cả BTC sân lẫn BTC giải cũng trải qua những phút lo nơm nớp trên sân, khi các CĐV Hải Phòng có thể dùng đủ mọi chiêu trò để xem trận đấu, hay thậm chí là “công thành” để gây rối.

Vài ngày trước khi trận đấu diễn ra, trên các trang mạng xã hội và diễn đàn bóng đá Hải Phòng xuất hiện đầy rẫy những mẩu tin quảng cáo của những gia đình bên cạnh sân. Họ rao cho thuê những mái nhà cao tầng cạnh sân Lạch Tray để phục vụ người hâm mộ, với giá từ 50 nghìn – 100 nghìn tùy vị trí. Chính điều này khiến BTC sân buộc phải nhờ lực lượng an ninh can thiệp, bởi xem bóng đá như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng chục chiến sĩ Công an đã được bố trí ở các nhà dân xung quanh sân, không cho các CĐV được lên tầng thượng, ban công hay trèo cây xem trận đấu. Sự có mặt của lực lượng an ninh đã kiểm soát được tình hình. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhà dân xung quanh sân Lạch Tray gần như không có tình trạng fan xem bóng đá theo “cách riêng của mình”.

Hết nỗi lo CĐV xem bóng đá trên nóc nhà, BTC sân lại lo bị “công thành”. Ở khu vực khán đài C và D của sân Lạch Tray CĐV hoàn toàn có thể trèo tường vào sân để xem trận đấu. Nhưng do có lực lượng an ninh đứng rất đông, nên các fan đất Cảng buộc phải chấp nhận tập trung xem bóng đá ở các quán cafe gần SVĐ.

Trận Hải Phòng – Quảng Nam diễn ra trong cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. BTC sân đóng cửa kín mít từ lúc 15h30, dù 17h mới bắt đầu. Sân Lạch Tray vốn ồn ào, cuồng nhiệt và không ít những rắc rối, thì trận đấu này chỉ còn nghe những tiếng chỉ đạo của HLV hai đội, tiếng cầu thủ gọi nhau trên sân.

Việc khán đài không một CĐV khiến trận đấu diễn ra an toàn, chí ít là không còn những tiếng đồng thanh chửi trọng tài, chửi đội khách. Nhưng khi “chảo lửa” Lạch Tray tắt ngấm, thực sự đây là một hình ảnh đáng buồn với bóng đá Việt Nam.

Trở lại trận đấu, dù không được CĐV nhà cổ vũ nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn có chiến thắng 2-0 trước đối thủ khó chơi Quảng Nam. Hai bàn thắng được ghi do công của Steven và Fagan trong hiệp 1.

Bài và ảnh: Đại Nam