Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản trong năm 2016 giảm

Số liệu của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong năm tài chính 2016 (kết thúc 31/3/2017), nhập khẩu quặng sắt của nước này đạt 128 triệu tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong năm 2016, sản lượng gang của Nhật Bản đạt 79,83 triệu tấn, giảm 0,9% so với năm trước đó, sản lượng dầu thô đạt 152 triệu tấn, tăng 0,9% so với năm trước đó.

Sản lượng thép của Nhật Bản trong tháng 3/2017 giảm

Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản (JISF) cho biết, trong tháng 3/2017, sản lượng gang của nước này đạt 6,563 triệu tấn, tăng 5,4% so với tháng trước đó, giảm 2,7% so với cùng tháng năm ngoái, 2 tháng giảm liên tiếp.

Trong tháng 3/2017, sản lượng thép thô của Nhật Bản đạt 8,885 triệu tấn, tăng 6,5% so với tháng trước đó, tăng 1,8% so với cùng tháng năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng ngày đạt 286.600 tấn trong tháng 3/2017, giảm 3,8% so với tháng trước đó.

Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 3/2017 giảm

Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 3/2017, xuất khẩu thép của nước này đạt 3.422 triệu tấn, tăng 0,7% so với tháng trước đó, giảm 9,7% so với cùng tháng năm ngoái, 2 tháng giảm liên tiếp trong năm.

Kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 304,6 tỉ yên, tăng 15,6% so với cùng tháng năm ngoái. Trong khi nhập khẩu thép của nước này trong tháng 3/2017 đạt 694.000 tấn, tăng 11% so với tháng trước đó, tăng 6,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Xuất khẩu thép Nhật Bản tiếp tục xu hướng giảm năm 2017

Thống kê thương mại Nhật Bản cho biết, trong năm 2016, xuất khẩu thép của Nhật Bản giảm 4 năm liên tiếp, xuất khẩu thép của Nhật Bản đạt 40,3 triệu tấn, giảm 2% so với năm trước đó. Ngoài ra, xuất khẩu trong năm nay cũng giảm, có thể không đạt 40 triệu tấn.

Xuất khẩu thép của Nhật Bản trong năm 2016 giảm, chủ yếu do Nippon Steel, JFE Steel và thiết bị công nghiệp lò cao khác đang trong kế hoạch bảo dưỡng, và tập trung vào thị trường nội địa, kết quả xuất khẩu giảm theo.

Sản lượng thép thanh của Nhật Bản năm 2016 giảm

Thống kê của Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản cho biết, trong tháng 3/2017, sản lượng thép thanh của Nhật Bản đạt 716.000 tấn, tăng 3,7% so với cùng tháng năm ngoái, 4 tháng tăng liên tiếp, và lần đầu tiên tăng lên 700.000 tấn trong 4 tháng.

Ngoài ra, sản lượng thép thanh của Nhật Bản trong tháng 3/2017 tăng 4% so với tháng trước đó. Trong 3 tháng đầu năm 2017, sản lượng thép thanh của Nhật Bản đạt 2,05 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô Nhật Bản đạt 105 triệu tấn tính đến hết tháng 3 năm tài chính 2016/17

Theo Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản (JISF), trong năm tài chính 2016/17 kết thúc tháng 3/2017, sản lượng thép thô của Nhật Bản đạt 105 triệu tấn, tăng nhẹ 0,9% so với năm ngoái, tăng trưởng đầu tiên trong 3 năm, 7 năm liên tiếp sản lượng hàng năm vượt 100 triệu tấn.

Trong số đó, sản lượng thép cuộn cán nóng của Nhật Bản đạt 44,1 triệu tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thép cuộn cán nguội đạt 18,62 triệu tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thép dầm chữ H giảm 2,9%, xuống còn 3,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: VITIC/Bloomberg