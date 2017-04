Nhận thông tin người tình bị tình địch đang giữ trong khách sạn, nghi can đã gọi 35 giang hồ mang hung khí xuống Bình Dương giải quyết.

Chiều 4-4, cơ quan CSĐT công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông tin chính thức về vụ bắt giữ 36 nghi can đi trên 6 ôtô, trong đó có 2 xe taxi mang theo hung khí để chuẩn bị hỗn chiến tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Cơ quan công an tạm giữ 36 đối tượng trong nhóm của Tốt.

Trước đó, vào rạng sáng 2-4, nhận được tin báo nhóm hàng chục đối tượng đi trên nhiều ôtô mang biển số TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh tụ tập ở khu vực ngã tư Sở Sao để chuẩn bị đánh nhau với một nhóm người địa phương. Ngay lập tức Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một, Công an phường Tương Bình Hiệp và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây khu vực.

Tại đây, lực lượng Công an chặn bắt được 6 ôtô, trong đó có 2 xe taxi cùng 36 nghi can. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện trên xe có nhiều hung khí, dao, búa, gậy gộc và nhiều vỏ chai bia cất giấu trên xe taxi. Nhóm này do Nguyễn Hữu Tốt (31 tuổi) Hồng Minh Tín (32 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thanh Tuấn (tức “Mun” 41 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương) gặp lại bạn gái cũ tên LTQC. (32 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) trong tiệc sinh nhật. Sau đó, Tuấn khống chế chị C. đưa đến khách sạn để quan hệ tình dục với mình. Tuy nhiên, chị C. không đồng ý và báo tin cho chồng “hờ” là Tốt (31 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đến cứu.

Hung khí cơ quan công an thu giữ.

Bực tức, Tốt liền gọi điện cho Hồng Minh Tính nhờ gọi thêm khoảng hơn 30 “đàn em” mang hung khí đi ô tô đến TP Thủ Dầu Một để giải cứu người tình. Khi các đối tượng trên chuẩn bị hỗn chiến thì lực lượng công an kịp thời ngăn chặn vụ việc.

Sau khi hay tin công an vào cuộc, Mun đã thả bạn gái cũ ra và bỏ trốn. Biết rằng không thể chạy thoát nên sau hơn một ngày lẩn trốn, Mun đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu công an tạm giữ Mun để lấy lời khai làm rõ xử lý theo pháp luật.