Ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang huy động những bác sỹ giỏi và trang thiết bị tốt nhất tích cực điều trị cho 32 người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 4 giờ 35 ngày 7/5 tại Km1632+100, đường Hồ Chí Minh, địa phận huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 18B-018.32 (do Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1965; trú tại Hoàng Sơn, Giao Thủy, Nam Định điều khiển) với xe tải biển kiểm soát 77C-139.37 (do Võ Văn Quý, sinh năm 1990; trú tại thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định điều khiển) đã làm 13 người chết; 32 người bị thương. Tính đến thời điểm 23 giờ ngày 7/5, lái xe Võ Văn Quý đang trong tình trạng bị thương rất nặng.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên cùng các ban, ngành của tỉnh Gia Lai và lãnh đạo huyện Chư Sê đã nhanh chóng đến hiện trường chỉ đạo huy động phương tiện, tập trung nguồn lực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông; xác minh nhân thân, lai lịch người bị nạn; tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

Hiện nay, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang huy động những bác sỹ giỏi và trang thiết bị tốt nhất tích cực điều trị cho 32 người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; đã tiến hành khám nghiệm và nhận diện 11/13 nạn nhân tử vong.

Trong số 13 người tử vong, 8 nạn nhân được tiếp nhận để làm các thủ tục tang lễ. Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình tại Công điện số 07/CĐ-UBATGTQG, chiều 7/5, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có mặt tại tỉnh Gia Lai và đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, động viên gia đình nạn nhân gặp nạn, hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương. Đoàn công tác đã có cuộc họp với UBND tỉnh và các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, huyện Chư Sê.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi động viên thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

Theo phân tích sơ bộ của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, trước khi gây tai nạn, vào lúc 4 giờ 16 ngày 7/5, lái xe Võ Văn Quý đã điều khiển xe tải biển kiểm soát 77C-139.37 vi phạm quy định tốc độ, vượt qua trạm thu phí Đức Long, vượt qua xe khách Hoàng Sơn cùng chiều.

Khi đến phần đường hai chiều có dải phân cách cứng lái xe Quý đã điều khiển xe đi ngược chiều vào phần đường chiều đối diện, đâm trực diện vào xe khách biển kiểm soát 18B-018.32 đang lưu thông theo hướng từ Buôn Ma Thuột đi Pleiku. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy tốc độ xe tải do lái xe Quý điều khiển tại thời điểm xảy ra tai nạn (lúc 4 giờ 31 phút 46 giây) là 105 km/h.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong máu cho thấy, lái xe Quý không có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, do những hành vi rất không bình thường của lái xe Quý (vượt qua trạm thu phí, bấm còi, chạy ngược chiều…), Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhất trí với quan điểm của Công an tỉnh là tiếp tục tiến hành xét nghiệm lần thứ hai với trang thiết bị hiện đại hơn để có kết quả chính xác hơn.

Đồng thời, Đoàn công tác đề nghị Công an tỉnh yêu cầu tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cung cấp thông tin về tình huống xe tải biển kiểm soát 77C-139.37 vượt qua trạm kiểm soát của đơn vị sau đó gây tai nạn cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh (PC45) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy, rất nhiều nạn nhân xe khách đã bị văng ra khỏi xe, dẫn đến tử vong. Đoàn công tác đã đề nghị Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra về tình trạng thắt dây bảo hiểm của hành khách trên ô tô khách 18B-018.32. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thực hiện công tác điều tra để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân và tiến hành các thủ tục tố tụng của vụ việc.

Để kịp thời ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia xem xét ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách siết chặt kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ.

Các bộ, ngành có liên quan rà soát hoàn thiện quy định về dây bảo hiểm và thắt dây bảo hiểm đối với người ngồi trên ô tô và áp dụng trong thời gian sớm nhất./.