Thông tin mới nhất về vụ sạt lở 14 căn nhà tại An Giang, cơ quan chức năng cảnh báo, khả năng sạt lở vẫn còn tiếp tục xảy ra, vì vậy các ngành chức năng của huyện và xã đã vận động các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.

Ngày 22/4, vụ sạt lở kinh hoàng làm 14 căn nhà và nền nhà trống sạt xuống sông ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (H.Chợ Mới, An Giang) đã khiến nhiều người dân ở đây kinh hoàng. Sáng nay dư chấn vụ sạt lở vẫn còn tiếp tục.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở An Giang

Do tính chất nguy hiểm của vụ sạt lở nên các lực lượng chức năng đã dựng rào chắn hai đầu rất nghiêm ngặt và lập biển cảnh báo ở nhiều địa điểm. Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang của huyện và xã cũng đã hỗ trợ giúp dân di dời tài sản. Đến thời điểm hiện tại đã di dời tổng số 105 hộ dân trong khu vực nguy hiểm và một nhà máy.

Nguyên nhân sạt lở ban đầu, theo ngành chức năng, là do thiên tai, do áp lực nước sông Hậu đổ về sông Vàm Nao tạo nên dòng xoáy mạnh, gây sạt lở.

Những căn nhà kiên cố bị bỏ trống vì nguy cơ sạt lở

Ông Vũ Minh Thao – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vào lúc 6 giờ ngày 23-4, Trung tâm Quan trắc (Sở Tài nguyên và Môi trường) kết luận mức độ cảnh báo sạt lở có thể ăn sâu vào bờ thêm 15m, rộng thêm mỗi bên 50 m (tính từ tâm nhà ông Trần Văn Bi dọc theo đường bờ sông, nâng tổng chiều dài cảnh báo là 260 m). Do đó, khả năng sạt lở vẫn còn tiếp tục xảy ra, vì vậy các ngành chức năng của huyện và xã đã vận động các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn (tá túc tại chùa Liên Hoa Tự và nhà người thân) nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân.

Thái Hoàng (tổng hợp)