Trong một bản báo cáo từ JPMorgan, các nhà phân tích đã đưa ra những dự đoán mới nhất về 3 phiên bản điện thoại của iPhone trong năm 2017. Đó là iPhone 8 với màn hình tràn hai cạnh, iPhone 7s mặt lưng kính hay phụ kiện AirPods đi kèm.

Ảnh dựng iPhone 8

Bản báo cáo của JP Morgan đề cập đến phiên bản iPhone 7s và 7s Plus sẽ có những thay đổi về thẩm mỹ so với iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Cụ thể sự thay đổi đến từ mặt lưng nhôm sẽ chuyển thành lưng kính 2,5D và được trang bị tính năng sạc không dây. KGI trước đó cũng đưa ra dự đoán tương tự. JP Morgan cho biết thêm mặt lưng iPhone 8 sẽ kết hợp giữa thép không gỉ và kính còn 7s sẽ cấu tạo bởi nhôm và kính, chúng sẽ vẫn được giữ nguyên cạnh nhôm.

Bản báo cáo cũng công bố những hình ảnh thiết kế của iPhone 8 cho thấy màn hình 5,85 inch tràn cạnh hai bên, tuy nhiên vẫn giữ nguyên viền phía trên và dưới. Điều này hoàn toàn trái ngược với những tin đồn gần đây về việc màn hình sẽ phủ tràn toàn bộ mặt trước của điện thoại.

Với những hình ảnh này, vẫn chưa rõ đây chỉ là ước tính hay là những thông số chính xác. Rõ ràng, bản vẽ thể hiện cách bố trí các bộ phận cấu tạo bên trong còn khá sơ sài, nó chỉ chỉ ra pin hình chữ L thay cho pin dài trước đó với dung tích lớn hơn 30%.

Trên thực tế, bảng thông tin khá giống với các rò rỉ trước đó, với cảm biến vân tay đặt ở phía sau. JPMorgan không đề cập đến đặc tính của bộ cảm biến vân tay trong bản báo cáo mà chỉ để lại một dấu “?” trong bảng tóm tắt.

JP Morgan cũng nhắc đến khả năng Apple sẽ đóng gói AirPods (tai nghe không dây) trong hộp iPhone 8. Tuy nhiên, nếu tính đến giá thành khá cao của AirPods so với Earpods (tai nghe có dây của Apple) thì điều này có vẻ không đáng tin cậy. Một vấn đề khác nữa là việc cung cấp. Airpod ước tính sẽ mất 6 tuần để giao hàng trên trang Apple.com và Apple thì hoàn toàn không muốn làm chậm trễ việc cung cấp iPhone 8 chỉ vì phụ kiện tai nghe.

Báo cáo này cũng đưa ra các nguồn khác cho thấy máy ảnh kép của iPhone 8 sẽ có tính năng chống rung quang học trên cả hai ống kính, bổ sung nhận dạng khuôn mặt 3D, loa sống động hơn và chống nước.

Nhìn chung, JPMorgan ước tính rằng việc nâng cấp những bộ phận trong và ngoài cho iPhone 8 sẽ khiến Apple phải trả thêm 75-80 USD /điện thoại. Đây mới chỉ là chi phí nguyên vật liệu và chưa bao gồm các yếu tố như phí R&D hay sản xuất.

Chưa rõ kế hoạch làm giá của Apple đối với iPhone OLED mới – nhưng giá sàn cũng phải lớn hơn iPhone 7 Plus ít nhất là 75 USD.

Lại một lần nữa, JP Morgan chưa đưa ra được những dự đoán đáng tin cậy với những sản phẩm trong tương lai của Apple vì vậy sẽ vẫn còn những câu hỏi được đặt ra ở đây. Trong số đó thì dự đoán về thiết bị AirPods đi kèm thì có lẽ là không khả thi nhất khi mà Apple đang phải đối mặt với những áp lực về việc cung ứng tại thời điểm hiện tại.

Khánh Linh -