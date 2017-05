Theo hãng tin Al Jazeera ngày, thông tin mật Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ cho giới chức Nga là phía các điệp viên Jordan, chứ không phải từ Israel.

Truyền thông Mỹ đưa tin, việc Tổng thống Donald Trump chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm cho Nga có thể gây nguy hiểm cho một tình báo viên Israel đang hoạt động bên trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tự xưng tại Iraq.

Tuy nhiên, một số nguồn tin giấu tên từ Jordan đã lên tiếng cho rằng, Israel không có bất kỳ điệp viên nào trong khủng bố IS, đồng thời việc phụ thuộc vào "sự hợp tác và phối hợp với các đối tác của các cơ quan tình báo Arab”.

Một nguồn tin cho hay: "Khi nhắc đến IS, không giống với Jordan, Israel thông qua việc do thám điện tử và thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác Arab".

Ngoài ra, Jordan thông qua tình báo con người - điệp viên hoạt động trên thực địa, trà trộn vào các nhóm vũ trang. Tình báo Jordan có lực lượng bên trong một số nhóm chiến binh, gồm cả IS ở Syria và Iraq.

Theo các nguồn tin, thông tin tình báo mà được cho là phía Mỹ tiết lộ với Nga có nguồn gốc chính là từ điệp viên Jordan.

Cựu quan chức tình báo CIA John Kiriakou trả lời Al Jazeera rằng, ông có nghi ngờ lớn về khả năng Israel có một điệp viên bên trong hàng ngũ IS.

Theo ước tính, hàng nghìn người Jordan đã tham gia hàng ngũ IS trong vài năm qua, trong đó nhiều người có các vị trí cấp cao trong hàng ngũ tổ chức này.

Chuyên gia phân tích an ninh người Jordan Hasan Abu Haniyeh nhận định, IS đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn do gián điệp nước ngoài xâm nhập vào hàng ngũ của chúng.

